Юристы Телеграма обжаловали решение Таганского районного суда о немедленной блокировке мессенджера...

Об этом сообщил один из адвокатов Телеграма Павел Чиков. Он отметил, что суд первой инстанции не привел ни одного доказательства, не конкретизировал, в чем именно заключаются «публичные интересы». Фактически решение суда содержит лишь предположения. Кроме того, немедленная блокировка Телеграма нанесла ущерб публичным и частным интересам. Заблокированными оказались десятки различных сервисов – например, служба доставки, школа английского языка, интернет-мессенджер Вайбер и другие.