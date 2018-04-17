Юристы Телеграма обжаловали решение Таганского районного суда о немедленной блокировке мессенджера
Об этом сообщил один из адвокатов Телеграма Павел Чиков. Он отметил, что суд первой инстанции не привел ни одного доказательства, не конкретизировал, в чем именно заключаются «публичные интересы». Фактически решение суда содержит лишь предположения. Кроме того, немедленная блокировка Телеграма нанесла ущерб публичным и частным интересам. Заблокированными оказались десятки различных сервисов – например, служба доставки, школа английского языка, интернет-мессенджер Вайбер и другие.
Комментарии2
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patrik05 17 апреля 2018 | 21:11
Юристы Телеграма обжаловали решение Таганского районного суда о немедленной блокировке мессенджера...
Интересно, получали московские жидобандеровцы через Телеграм методички и указания из Госдепартамента США, как и что надо делать, чтобы уничтожить российскую государственность и российский народ?
mbh_vor_n1 17 апреля 2018 | 21:17
Телеграм - вон из России, укрыватель террористов!