Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что Россия продолжит импортировать только 90 лекарств из США, у которых нет аналогов. Остальные предлагается либо производить самим, либо ввозить из дружественных стран.

Это решение станет роковым для многих пациентов. Такое мнение «Эху» высказал соучредитель благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский

На данный момент в Россию ввозится 1015 наименований лекарств из США.