Датскому режиссеру Ларсу фон Триеру могут наконец простить неудачную шутку, прозвучавшую на Каннском кинофестивале
7 лет назад режиссер заявил, что симпатизирует Гитлеру и сам якобы является нацистом. Несмотря на последовавшие извинения, фон Триера объявили персоной нон грата на кинофестивале. Между тем, сейчас, как сообщает портал «СкринДейли», фильм Триера «Дом, который построил Джек», может быть включен в программу кинофестиваля.
Комментарии1
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edward_sakash 17 апреля 2018 | 20:49
датчан, убивающих сотни дельфинов каждый год, убивающих жирафов, а затем и львов в своих зоопарках на глазах детей, трудно назвать нормальными людьми.