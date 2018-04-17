Компания «Русал» Олега Дерипаски приостановила как минимум четверть всех своих поставок алюминия на экспорт

Это произошло после того, как 6-го апреля «Русал» был включен в санкционный список Минфина США. О приостановке экспорта сообщил РБК гендиректор компании «Трансконтейнер» Петр Баскаков. В пресс-службе компании «Русал» на запрос пока не ответили. При этом Баскаков отметил, что «Русал» не расторг контракты, и все объемы поставок на май согласованы. Просто в компании пока не знают, что у них происходит, поэтому приостановили все перевозки, — пояснил он.