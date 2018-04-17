Компания «Русал» Олега Дерипаски приостановила как минимум четверть всех своих поставок алюминия на экспорт
Это произошло после того, как 6-го апреля «Русал» был включен в санкционный список Минфина США. О приостановке экспорта сообщил РБК гендиректор компании «Трансконтейнер» Петр Баскаков. В пресс-службе компании «Русал» на запрос пока не ответили. При этом Баскаков отметил, что «Русал» не расторг контракты, и все объемы поставок на май согласованы. Просто в компании пока не знают, что у них происходит, поэтому приостановили все перевозки, — пояснил он.
Комментарии17
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nikruchev 17 апреля 2018 | 20:38
Теперь завалят россию алюминиевыми кастрюлями и сковородами.
gordy 17 апреля 2018 | 20:43
Будем мостить дороги алюминиевой плиткой?
skripal_live 17 апреля 2018 | 21:03
Корреспондент беседует с премьером.
- Дмитрий Анатольевич, что вы планируете сделать для улучшения жизни народа в ближайшее время?
- Ну, мы, например, собираемся раздать людям дома и квартиры на Рублевке совершенно бесплатно.
- Это - потрясающе! А по какому принципу вы будете выбирать кандидатов?
- Мы начнем с тех, кто внезапно обеднел, потерял значительные средства. Вот у меня уже и списочек заготовлен: Потанин, Дерипаска...
fikus74 17 апреля 2018 | 21:14
gordy: это к собянину - он может.
tag188 17 апреля 2018 | 20:39
Вот и славненько.
Нам ведь самим нужен этот алюминий для нашей вставшей с колен промышленности. Мы столько всего из него выпускаем! Весь мир нам просто обзавидовался уже.
Кстати, портянки, чего мы там выпускаем?!
odobryam_s 17 апреля 2018 | 20:50
tag188: Миски и ложки-вилки для армии. И фляжки-котелки. Пробовали было супертурбину забацать, но, ска, развалилась. Хотя и не страшно.
kir_pich_101 17 апреля 2018 | 20:57
odobryam_s: Зато весело!
Мы ваще из ляминия фсё выпускать можем!
Вот гвозди хотя бы.
Дебильно, неудобно, но креативно!
grashupfer 17 апреля 2018 | 21:18
kir_pich_101: Ещё настоящих алюминиевых огурцов, наконец, дождёмся!)
odobryam_s 17 апреля 2018 | 20:48
Просто оптимизировали производственный процесс. А именно исключили из производственного цикла именно само производство! Зачем возиться с этими печками-рудами-сплавами, когда можно напрямую получать деньги из бюджета!
abuvgrobu 17 апреля 2018 | 20:48
Ничего страшного, Дерипаска у нас эффективный менеджер, вон какое состояние своими идеями и их воплощением сколотил - должен достойно выйти из ситуации. Или он, как говорят, просто лапу наложил на советское имущество, благодаря близости к "семье" ублюдка Ельцина ? Ну, тогда поделом..
metslag 17 апреля 2018 | 20:57
abuvgrobu: Какой же ты дешевый ублюдок и мразь.
Только мразь может ненавидеть человека, который дал ей свободу.
Ведь свобода означает ответственность за себя, а мразь привыкла жрать помои из лохани.
abuvgrobu 17 апреля 2018 | 21:02
metslag: Мразью был твой папа. Потому, что вовремя не вытерся тряпкой, когда ты у него на херу соплей висел. Вот династия мразей и продолжилась, к сожалению. Я понятно объясняю, дырявый ?..
sproter 17 апреля 2018 | 20:57
Пора завязывать со всеми этими турбинами, нанопланшетами и алюминиями - нам ничего не светит. Переходим на круглосуточные крестные ходы, сжигание чучел трампов и прочее, на что мы еще способны.
caboom2 17 апреля 2018 | 21:00
А я сажаю алюминевые огурцы..аа..
На брезентовом поле...
student_ru_ru 17 апреля 2018 | 21:01
Четверть поставок сдать на металлолом. Цветняк ценится неплохо. На вырученные деньги вновь закупить бокситы, переработать в глинозём, потом произвести электролиз, получить первичный алюминий и затем изготовить из него готовые алюминиевые сплавы. Потом снова сдать на металлолом и по новой. Так запустим полный внутренний замкнутый цикл. И никакие пиндосы не страшнЫ.
gaut 17 апреля 2018 | 21:07
Достаточно придавить еще и нефть и нам кирдык. Даже газ, можно при этом, жадной старухе Меркель не отключать...
supalov 17 апреля 2018 | 21:13
Прекрасно. Будет больше самолётов.