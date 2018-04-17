В полиции оставляют на вторые сутки участницу Pussy Riot Марию Алехину и бывшего главу «Божьей воли» Дмитрия Энтео
Они были задержаны накануне за акцию против блокировки Телеграма, которая прошла у Соловецкого камня на Лубянке. Еще восьмерых задержанных отпустили из ОВД до суда. Двоих оштрафовали на 10 и 20 тысяч рублей. Об этом Энтео написал в своем Твиттере.
Комментарии7
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sir_charlie 17 апреля 2018 | 20:35
их держат в одной камере? (((((((((
в одной камере с мороженой курицей из вагины? (((((((((((
в той же, что со второй вагинальной курицей? ((((((((((((((((((((
и в той же, что с третьей? (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
ждут, пока алехина всех кур выделит?
не дождутся!
gordy 17 апреля 2018 | 20:45
"В полиции оставляют на вторые сутки участницу Pussy Riot Марию Алехину и бывшего главу «Божьей воли» Дмитрия Энтео"
Привязались?
mbh_vor_n1 17 апреля 2018 | 20:56
Ну, реально в каждой заднице затычки.
Всё можно понять - одно никак понять невозможно... Зачем эти дурочки назвали свою группу "Бешеными вагинами"??!!!
Есть же специальные лекарства для успокоения подобного рода бешенства, сходили бы к врачу, не понадобится куриц туда пихать.
mmakarov14 17 апреля 2018 | 20:36
гэбня обосралась от злобы на телеграм
abuvgrobu 17 апреля 2018 | 20:44
Этих и подобных им бездельников, желающих прожить на хайпах по любому поводу брать за малейшее телодвижение и сажать каждый раз на тридцать суток. Думается у них скоро отпадет охота всяческой херней заниматься.. Ну, а не отпадёт - сами того хотели.. Значит, им нравится времяпровождение в вонючих клоповниках..
anemon 17 апреля 2018 | 21:08
abuvgrobu: И тебя, писаку пригожинского - тоже. Или ты считаешь, что то, чем ты занимаешься - не херня?
ospa82 17 апреля 2018 | 21:17
abuvgrobu: О да! Вы приносите большую пользу обществу, токарь наш по хлебу,.
проживая за пригожинскую пайку на этом форуме с 2014 года.