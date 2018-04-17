"В полиции оставляют на вторые сутки участницу Pussy Riot Марию Алехину и бывшего главу «Божьей воли» Дмитрия Энтео"

Они были задержаны накануне за акцию против блокировки Телеграма, которая прошла у Соловецкого камня на Лубянке. Еще восьмерых задержанных отпустили из ОВД до суда. Двоих оштрафовали на 10 и 20 тысяч рублей. Об этом Энтео написал в своем Твиттере.