При блокировке мессенджера Телеграм Роскомнадзор утратил контроль над ранее запрещенными ресурсами
В России снова доступны порнографические сайты, онлайн-казино, а также энциклопедия экстремизма, — сообщает «Фонтанка». Пользователям также доступны сайты наиболее радикально настроенных против действующей власти оппозиционеров, проукраинские и проамериканские сайты, интернет-сборники ультраправых идей и самый крупный торрент-трекер Рутрекер.
Комментарии51
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anticolorad 17 апреля 2018 | 20:59
какие сказочные долбо*бы...
fikus74 17 апреля 2018 | 21:00
ржу не могу!!! все таки прострелили они себе башку.
ruzke 17 апреля 2018 | 21:03
Врежте себе по яйцам! дблы бля
vlabumur 17 апреля 2018 | 21:04
доступны порнографические сайты, онлайн-казино,
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Уголовщина режиму не опасно,а мыслящие люди опасны.
pikol 17 апреля 2018 | 21:06
Рукожопый Роскомпозор.
i_one_off 17 апреля 2018 | 21:10
Предупреждали ведь этих "мудрых академиков", что резьба в какой-то момент сорвется.
Хотели, как лучше, а получилось, как всегда.
provincial49 17 апреля 2018 | 21:11
Лучший порнофильм сегодня, это то как Дуров отымел Жарова, ФМБ и Таганский суд...
mkazach 17 апреля 2018 | 21:16
Как говаривают в ГУЛАГе, ни украсть, ни посторожить...
i_one_off 17 апреля 2018 | 21:20
Как-то Александр III как бы между прочим спросил у своего адъютанта, отчего же в России неспокойно. На что адъютант Отто Рихтер ответил: «Представьте себе паровой котёл, вокруг которого ходят люди с молотками и заклепывают малейшее отверстие. Но однажды, государь, пар вырвет такой кусок, что заклепать будет нельзя».
Я все думал, как это будет выглядеть в современной России? А вот оно как.
fedor55 17 апреля 2018 | 21:21
Рукожопые дебилы из РКН просто переполнили таблицу с запрещенными Ip адресами у провайдеров, она ограничена производителями маршрутизаторов, теперь 16 млн. айпишинков амазона придется доставать из бана.