В Москве в начале следующей недели ожидаются мокрый снег, заморозки и гололедица
Об этом РИА Новости сообщили в центре погоды «Фобос». В ночь на понедельник температура опустится до нуля. Сообщается также о том, что в субботу в Москве ожидаются сильные ливни.
Комментарии4
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grashupfer 17 апреля 2018 | 20:10
Походу Москва слишком уж решительно приступила к контрсанкциям)
guerrilleros 17 апреля 2018 | 20:11
- А оттепель ?
- A оттепель была в 1991 ....
volkov_25 17 апреля 2018 | 20:22
Вот и Трамп со своими санкциями.
kir_pich_101 17 апреля 2018 | 20:39
Москва,Москва...
Вот кого не спроси, все говорят, да штоб её вместе с Кремлём и этими.... всеми смыло к чертям...!!!