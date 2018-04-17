В МЧС подтвердили, что причиной пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» стало короткое замыкание в электропроводке на 4-м этаже над детской игровой зоной. Ранее эксперты предположили, что замыкание произошло из-за протечек с крыши, откуда не убирали снег. Когда снег начал таять, вода попала на электропровода. В то же время в МЧС опровергли сообщения о медлительности и неподготовленности пожарных, которые участвовали в ликвидации ЧП.