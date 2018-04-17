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20:02, 17 апреля 2018

В МЧС подтвердили, что причиной пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» стало короткое замыкание в электропроводке

В МЧС подтвердили, что причиной пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» стало короткое замыкание в электропроводке на 4-м этаже над детской игровой зоной. Ранее эксперты предположили, что замыкание произошло из-за протечек с крыши, откуда не убирали снег. Когда снег начал таять, вода попала на электропровода. В то же время в МЧС опровергли сообщения о медлительности и неподготовленности пожарных, которые участвовали в ликвидации ЧП.

Комментарии

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eniro 17 апреля 2018 | 20:09

Фух... От души отлегло...

deti_sgoreli_izza_karlika 17 апреля 2018 | 20:14

eniro: Вот оно как... Проводка значит. Ну-ну. А систему пожаротушения тоже проводка уничтожила? А грамотным действиям персонала и мчс тоже проводка? А инспекторам, которые мониторили ТЦ тоже проводка помешала?

alexey65 17 апреля 2018 | 20:27

deti_sgoreli_izza_karlika:
При чем здесь это?
Названа причина возгорания. От того, работала сигнализация или нет, слаженными были действия пожарных и персонала или нет, причина возгорания измениться никак не может.

eniro 17 апреля 2018 | 20:36

alexey65: Причина,уважаемый, в том, что все в государстве продается. И жизнь людей в том числе(без их согласия-это не ЧВК). Но это ваш ВЫБОР.

ac_dc 17 апреля 2018 | 20:15

Замыкание НАД игровой площадкой
Почему-то не потолок загорелся НАД игровой площадкой, а полыхнуло СНИЗУ со дна бассейна.
С какой целью эту хероту сообщают публике?

alexey65 17 апреля 2018 | 20:29

ac_dc: При замыкании (если АВ сразу не отбил) капли раскаленного металла капают с потолка вниз.
Поэтому загорается именно внизу, куда они упали.

polba 17 апреля 2018 | 20:52

alexey65: Не спорьте, он вам сейчас расскажет (как "квалифицированный электромеханик"), что от КЗ проводка загореться и расплавиться не может в принципе. Он мне это в 20 постах рассказывал.

alexey65 17 апреля 2018 | 21:21

polba: Моя фирма в числе прочего занимается и электромонтажом.
Я сам могу кому угодно рассказать, что может быть при замыкании, а чего нет.
Мы не знаем, какой кабель замкнуло. Стояли там АВ или нет? Может там плавкие стоят и вместо них давно уже жучки вставлены.
Вариантов сотни.

dedmoroz 17 апреля 2018 | 20:38

Какую статью УК проводке предъявят ?

pantera_1 17 апреля 2018 | 20:42

А чего Эхо не пишет про новый пожар - в Архангельске?

"В Архангельске произошел пожар в торговом центре, обошлось без жертв. Огонь начался на верхнем этаже, в офисе строительной компании. Частично выгорел и хостел, который находится этажом ниже. Там находилось шестеро постояльцев – всех эвакуировали.

Свидетели рассказывают – спасательные службы прибыли на телефонный вызов ,но пожарная сигнализация не сработала. Так же, как это было в Кемерово."
------------------------
Видео пожара:
https://www.youtube.com/watch?v=zLyQzNSDNxo

mancuss 17 апреля 2018 | 20:42

Если вся проводка собрана правильно то пожара от короткого замыкания в принципе быть не может.

alexey65 17 апреля 2018 | 21:18

mancuss: polba: mancuss: Капитан очевидность?

nikruchev 17 апреля 2018 | 20:43

Смешно всё списывать на случайные замыкания. Для этого УЗО существуют. Их что, не было? Тогда кто принимал проект без защитных устройств?

alexey65 17 апреля 2018 | 21:15

nikruchev: При чем здесь УЗО? УЗО от короткого замыкания не защищает.

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