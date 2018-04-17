Мэрия Ярославля отклонила предложенную оппозицией площадку для митинга против ввоза мусора из Подмосковья
Предложенное городскими властями место неприемлемо. Об этом сообщил в эфире «Эха Москвы» заместитель председателя партии Парнас и депутат Ярославской областной думы Василий Цепенда.
Василий Цепенда напомнил, что изначально власти отрицали, что мусор будет вывозиться в Ярославский регион, однако позже губернатор заявил о готовности принять до 200 тысяч тонн отходов в год. Депутат отметил, что для решения вопроса было предложено создать наблюдательную комиссию и проконсультироваться с независимыми экологами.
Комментарии6
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skripal_live 17 апреля 2018 | 20:06
Нужно ваще Москву огородить забором и исключить из РФ.
Все гадости в нашей истории из Москвы идут...
А столицу перенести в Саратов.
eniro 17 апреля 2018 | 20:17
skripal_live: Про переработку мусора на спец предприятиях не думал. Как и мэрия? Понимаю, не судьба...
mbh_vor_n1 17 апреля 2018 | 20:37
И чем же им подмосковный мусор не понравился.
Земли - полно. Складывай не хочу.
Вот сопли на кулак наматывают... порнасовцы.
dadmorose 17 апреля 2018 | 20:16
Эта площадка уже зарезервирована для мусора
eniro 17 апреля 2018 | 20:23
dadmorose: Будете строить тройное кольцо обороны? Не, ну это святое...
gaut 17 апреля 2018 | 21:10
Жителям Ярославля пора выносить свой мусор к зданию мэрии. Пока по крышу эту помойку не засыпят. Вместе с ее помоечными обитателями...