Мэрия Ярославля отклонила предложенную оппозицией площадку для митинга против ввоза мусора из Подмосковья

Предложенное городскими властями место неприемлемо. Об этом сообщил в эфире «Эха Москвы» заместитель председателя партии Парнас и депутат Ярославской областной думы Василий Цепенда.

Василий Цепенда напомнил, что изначально власти отрицали, что мусор будет вывозиться в Ярославский регион, однако позже губернатор заявил о готовности принять до 200 тысяч тонн отходов в год. Депутат отметил, что для решения вопроса было предложено создать наблюдательную комиссию и проконсультироваться с независимыми экологами.