Z Архив новостей новости
5 6 6 721
Эксклюзив Эха 20:01, 17 апреля 2018

Мэрия Ярославля отклонила предложенную оппозицией площадку для митинга против ввоза мусора из Подмосковья

Предложенное городскими властями место неприемлемо. Об этом сообщил в эфире «Эха Москвы» заместитель председателя партии Парнас и депутат Ярославской областной думы Василий Цепенда.

Василий Цепенда напомнил, что изначально власти отрицали, что мусор будет вывозиться в Ярославский регион, однако позже губернатор заявил о готовности принять до 200 тысяч тонн отходов в год. Депутат отметил, что для решения вопроса было предложено создать наблюдательную комиссию и проконсультироваться с независимыми экологами.

Комментарии

6

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

skripal_live 17 апреля 2018 | 20:06

Нужно ваще Москву огородить забором и исключить из РФ.
Все гадости в нашей истории из Москвы идут...
А столицу перенести в Саратов.

eniro 17 апреля 2018 | 20:17

skripal_live: Про переработку мусора на спец предприятиях не думал. Как и мэрия? Понимаю, не судьба...

mbh_vor_n1 17 апреля 2018 | 20:37

И чем же им подмосковный мусор не понравился.
Земли - полно. Складывай не хочу.

Вот сопли на кулак наматывают... порнасовцы.

(комментарий скрыт)

dadmorose 17 апреля 2018 | 20:16

Эта площадка уже зарезервирована для мусора

eniro 17 апреля 2018 | 20:23

dadmorose: Будете строить тройное кольцо обороны? Не, ну это святое...

gaut 17 апреля 2018 | 21:10

Жителям Ярославля пора выносить свой мусор к зданию мэрии. Пока по крышу эту помойку не засыпят. Вместе с ее помоечными обитателями...

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2915280

5 188 6 13975 13.04
#слушать 01:44:55 8читать ;смотреть $скачать 24.0 МБ
Блоги

Посол России в США А.Антонов: «Вся ответственность – на Вашингтоне, Лондоне и Париже» Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий…

5 322 6 23978 14.04
Kсирия, политика, сша, общество, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…

5 330 6 31971 14.04
Kсирия, война, сша, общество, политика, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 140 6 13994 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Блоги

Дональд Трамп о ракетном ударе по Сирии: Может быть, очень скоро или совсем не скоро! Президент США заявил в «Твиттере», что никогда не говорил о сроках нанесения удара…

5 176 6 19343 12.04
Kсирия, сша, рф, конфликты, трамп, события
Блоги

Кусок эфира

Тигран Кеосаян: Я боюсь атомной войны Меня тревожит эта история, мне кажется, что перейдены рубиконы какие-то…

5 167 6 18929 10:42
Kполитика, конфликты, войны, передачи, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Первым праймериз предложил именно я Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…

5 65 6 7466 11.04
Kполитика, общество, власть, навальный, яшин, мнения
Новости

Россотрудничество предлагает вернуть на родину студентов, которые обучаются в т.н. «недружественных странах» Молодым людям в  качестве расселения и трудоустройства предлагают Дальний Восток…

5 96 6 11005
Интервью Особое мнение

Евгения Альбац гость: Евгения Альбац главный редактор журнала «The New Times»

2917412

5 46 6 5410 19:08
8читать ;смотреть
Kинтернет, фсб, власть, видео
Блоги

Владимир Путин: Россия самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу «Шайрат», в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения…

5 665 6 78258 14.04
Kрф, сирия, события
Новости

Сайт Роскомнадзора подвергся DDоS-атаке и не работает уже около получаса Об этом сообщили в пресс-службе регулятора…

5 56 6 6629
Новости

Страны G7 потребовали от России срочного ответа на вопросы по инциденту в Солсбери В заявлении министров иностранных дел «Большой семёрки» говорится, что Россия в соответствии с международными обязательствами должна полностью раскрыть программу производства вещества «Новичок»...

5 47 6 5765
Новости

Роскомнадзор по некоторым данным уже заблокировал почти 16 миллионов IP-адресов в борьбе с мессенджером Телеграм Ведомство начало проверки сообщений о массовом отключении ресурсов при ограничении доступа к мессенджеру…

5 62 6 7823
Новости

Провалилась новая попытка выпустить мощную российскую газовую турбину Она должна была заменить импортные аналоги крупных поставщиков…

5 88 6 11085
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Это настоящий геноцид мусульман США пытаются создать однополярный мир на крови миллионов невинных людей, подчинить себе весь мир. Этого мы не можем позволить…

5 109 6 14349 14.04
Kсша, сирия, политика, мнения
Новости

Сайт Роскомнадзора работает сегодня с перебоями Главная страница ведомства не загружается…

5 42 6 5519

Популярное за неделю

Новости

Вещество, использованное при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, было жидким Об этом сообщает Скай Ньюс со ссылкой на данные британского Министерства окружающей среды…

5 31 6 20689
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Российские генералы при упоминании об Асаде стыдливо отводят глаза: «не досмотрели: отвернешься, а он, гаденыш, уже куда-нибудь ядовитые газы пускает». Вот завели гадкого дружка, у которого недержание ядовитых газов…

5 124 6 210329 11.04
#слушать 49:15 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, государство, общество, сетевизор, передачи, видео
Голосование
Кто ваш кандидат в мэры Москвы?
5 70 6 50119 12.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Нам объявлена война. С кем Вы, Владимир Владимирович? У большинства россиян назрел большой вопрос — почему если у нас есть такая мощь, ракеты на ядерной тяге, уникальное оружие, почему нас никто не боится и пинает, как только может?..

5 780 6 266506 11.04
Kполитика, рф, власть, путин, общество, экономика, финансы, события
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Если в Минобороны сидят идиоты» «Если в Минобороны сидят идиоты» Эксперты оценивают вероятность большой войны из-за Сирии…

5 262 6 214982 12.04
8читать ;смотреть
Kсирия, сша, рф, политика, конфликты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6898809
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3412569

Сегодня в эфире