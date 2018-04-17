Управление верховного комиссара ООН по правам человека усмотрела нарушения в судебном разбирательстве по делу Телеграм
В случае в шестью лицами, о которых идет речь, похоже, отсутствовали необходимые юридические гарантии – в частности, распоряжение суда, на основании которого мог быть совершен запрос о предоставлении ключей шифрования. Международные стандарты в области прав человека требуют наличия юридических гарантий и надзора, — заявил официальный представитель управления Руперт Колвилл. Он отметил, что предоставление шифров данных по решению суда допускается только если они касаются отдельных случаев и при наличии судебного ордера, а не в массовом порядке.
Комментарии17
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sir_charlie 17 апреля 2018 | 20:05
"за нашим бокалом сидят комиссары"(с) песня про новичка
mbh_vor_n1 17 апреля 2018 | 20:14
Верховный комиссар оон - вонючая пустышка. Ноль.
kostia1971 17 апреля 2018 | 20:19
mbh_vor_n1: Это ты ноль,а он Верховный комиссар ООН.
antimalin 17 апреля 2018 | 20:23
Для сравнения.
В Китае заблокированы: Facebook, Twitter, YouTube, и многие другие
Как с этим живут: изобретают свои китайские аналоги социальных сетей, которые массово популярны. Например, Renren Network, китайская социальная сеть с интерфейсом, аналогичным Facebook, пользуется популярностью среди студентов КНР. Существует также Sina Weibo — популярный китайский сервис микроблогов. Но лидирует соцсеть Qzone — крупнейшая в Китае социальная сеть, третья в мире, по количеству зарегистрированных пользователей после Facebook и YouTube. За пределами Китая сеть не известна и почти не используется.
airjeff 17 апреля 2018 | 20:34
antimalin: правильно. в каждой деревне нужно строить свой аналог социальных сетей. из чужой деревни никого не пущать, вход только по прописке. гораздо интересней общаться с односельчанами, а все посторонние нам неинтересны
antimalin 17 апреля 2018 | 20:50
airjeff: правильно. в каждой деревне нужно строить свой аналог социальных сетей.
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Если для тебя Китай с населением 1 млрд 400 млн - дяревня, ну тады ладно.
Ты то сам из деревни Жмеринка небось?
Мировой столицы укропроцветающей.
kitcat 17 апреля 2018 | 21:18
antimalin: Вот вы и сидите в изоляции, всем только легче станет и воздух чище.
sensei54 17 апреля 2018 | 20:06
Наивные ребята. Запустите машину времени и прилетайте из будущего в российское настоящее.
Здесь вам быстро всё растолкуют неприметные дяди с серенькими глазками.
nanarysix 17 апреля 2018 | 20:06
Свободу Наде Савченко! Суууукииии....
mmakarov14 17 апреля 2018 | 20:06
ждите новых санкций путиняты
agamasat 17 апреля 2018 | 20:15
под необходимость борьбы с терроризмом, славные ребята из чека утопчут 30% населения - дай им только добро.
sir_charlie 17 апреля 2018 | 20:29
agamasat: одно слово, комиссары
особенно этот,, верховный
victtim 17 апреля 2018 | 20:35
Те самые ключи от Т. надо отнести в Кремль, лично товарищу Путину. Один - для президента, второй - Владику Суркову!!
Ключи, кстати подходят и к туалету под Кутафьей Башней!!
amderma 17 апреля 2018 | 20:43
Это у Вас там гарантии ... а у нас диктатура Закона!
И Сталин , а теперь и Путин эффективный менеджер...какие вопросы?
И главное что народонаселение это вполне устраивает....
Ничего его не берет, ни водка ни пулемет , ни даже пальмовое масло...
... Пацан слово дал, пацан слово забрал...все по понятиям!
vladimirgornitsky 17 апреля 2018 | 21:02
Верховный комиссар ООН явно не учитывает, что имеет дело со страной, в которой закон - что дышло. А права человека правящие чекисты с советских времен привыкли называть "так называемые".
supalov 17 апреля 2018 | 21:03
А теперь расскажите об этом "партнёрам" на три буквы. Они лучезарно улыбнутся.
ivan127_4 17 апреля 2018 | 21:07
Управление верховного комиссара ООН по правам человека усмотрела нарушения в судебном разбирательстве по делу Телеграм
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А в ракетном обстреле сирийцев управление верховного комиссара ООН по правам человека не усмотрела нарушений?