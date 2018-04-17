В Россию из США поставляется больше тысячи лекарственных препаратов
90 из них не имеют аналогов. На эти 90 наименований ограничения вводиться не будут. Об этом заявил вице-спикер Вячеслав Володин в эфире российского телевидения. При этом он добавил, что эффект от реализации законопроекта об ответных мерах на санкции США будет чувствительным.
Комментарии60
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hagana 17 апреля 2018 | 20:58
Конечно будет чувствительным ! Только не для США ,а для нас ,для тех ,кто пользуется этими лекарствами !!!
sergei_tn 17 апреля 2018 | 21:11
И все это ради чего?
Неужели просто так за друга Асада обидно?