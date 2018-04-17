В Россию из США поставляется больше тысячи лекарственных препаратов

90 из них не имеют аналогов. На эти 90 наименований ограничения вводиться не будут. Об этом заявил вице-спикер Вячеслав Володин в эфире российского телевидения. При этом он добавил, что эффект от реализации законопроекта об ответных мерах на санкции США будет чувствительным.