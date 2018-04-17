Российским студентам, обучающимся в «недружественных» странах, предложили вернуться на родину
Об этом пишет «Коммерсантъ». Соответствующий проект запустило Россотрудничество. Предложение касается россиян, которые учатся в вузах Великобритании, а также ряда других государств, и которые хотят вернуться в Россию «по политическим причинам». Россотрудничество обещает помочь студентам, а именно перевести их в МГИМО или трудоустроить. Декан факультета управления и политика МГИМО Генри Сардарян заявил, что вуз сумеет в экстренном порядке принять несколько сотен студентов.
Ранее Министерство образования сообщало, что в прошлом году в зарубежных вузах обучалось около 60-ти тысяч россиян.
Комментарии16
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alex1890 17 апреля 2018 | 19:36
Источник в Кремле сообщает, что это предложение не касается детей чиновников и депутатов.
kir_pich_101 17 апреля 2018 | 19:39
alex1890: А надо было с них и начинать!
А то потом все посты от них про "Говняшку"
Трудоустроить обещали, вперёд, бордюры красить!
vasilevich58 17 апреля 2018 | 19:42
Возвращайся! Родина всегда предаст тебя, сынок!
ur_sus 17 апреля 2018 | 19:36
А что- мне эта клоунада нравится всё больше и больше! Давай Воффка, больше ада!
agamasat 17 апреля 2018 | 19:37
кто добровольно вернется, можно смело брать в армию, ибо там таких любят.)
viktorflach 17 апреля 2018 | 19:37
Ага, сейчас они всё бросят и побегут, сломя голову учиться на родине...
ugiazov 17 апреля 2018 | 19:56
viktorflach: Некоторым там настоятельно посоветуют уехать.
ihor_syvoryj 17 апреля 2018 | 19:38
Почти по-Грибоедову
"Не быть тебе в Европе, не жить тебе с людьми;
Подалее от этих хватов,
В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов,
Там будешь горе горевать,
За пяльцами сидеть, за святцами зевать.
А вас, сударь, прошу я толком
Туда не жаловать ни прямо, ни проселком;
И ваша такова последняя черта,
Что, чай, ко всякому дверь будет заперта:
Я постараюсь, я, в набат я приударю,
По городу всему наделаю хлопот
И оглашу во весь народ:
В Сенат подам, министрам, государю. "
pavelgen Павел Гендельман 17 апреля 2018 | 19:49
Уважаемый ihor_syvoryj! Наши классики писали про "сегодня"! " "А всё Кузнецкий мост, и вечные французы,
Оттуда моды к нам, и авторы, и музы: Губители карманов и сердец! Когда избавит нас творец"
Или "немытая Россия страна ..." А Гоголь? "Ревизор", сегодня в каждом городке увидеть можно и не в театре, а в жизни. "Брать по чину" "Ну как не порадеть родному ..." А Некрасов? Кому на Руси жить хорошо" ... Они же НАШИ современники! "Русь, куда ж несешься ты? дай ответ." И ответ сегодня есть! Назад в ... 19-ый век!
С уваженьем.
Павел
pavelgen Павел Гендельман 17 апреля 2018 | 19:41
Уважаемые господа! Похоже ребятам свезло! Они могут попросить политическое убежище, по месту учебы!
hidaldo_hot 17 апреля 2018 | 19:42
Странно, почему только сдудентам предложили вернуться? А как же спортсмены, школьники и прочие пехтины и скрынники?
viktorova 17 апреля 2018 | 19:45
Действительно, зачем вообще образование в Великобритании. Там не научат высоте полёта мысли Захаровой.
zor 17 апреля 2018 | 19:51
студентам обучаимся в дружественных странах -Сирии,Иране и с.Корее можно продолжать учебу.
mavreh 17 апреля 2018 | 19:54
Ладно бы вернуться, - это пол-дела..
Но ведь обещали ещё предоставить рабочие места на ДВ!
Это не просто троллинг. Это измывательство!
А слова о том, что в РФ молодые специалисты получают больше, чем на западе - откровенная наглое ВРАНЬЁ!!
sten 17 апреля 2018 | 20:05
ЩАС! ДЕРЖИ КАРМАН ШИРЕ
stas_russkiy 17 апреля 2018 | 20:06
"...обучающимся в «недружественных» странах..."
Большинство студентов уже поняли, какая страна является "недружественной" и постараются в неё не возвращаться...