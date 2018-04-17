Вещество, использованное при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, было жидким
Об этом сообщает Скай Ньюс со ссылкой на данные британского Министерства окружающей среды. Основным местом применения отравляющего вещества был дом Скрипаля. Ранее министерство объявило об операции по очистке ряда мест по всему Солсбери. Речь шла о небольшом количестве возможно зараженных объектов.
Комментарии18
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skripal_live 17 апреля 2018 | 19:36
Ну точно паленым вискарем в пабе траванулись...
skripal_live 17 апреля 2018 | 19:38
Или дочка настойку боярышника привезла. Папка ностальгировал...
olegleon 17 апреля 2018 | 19:41
skripal_live: сначала нашли пострадавших. через два дня обнаружили виновных, через три выяснили каким ядом отравили, а через месяц наконец то выяснили. что "оно было жидким".
pit_heap 17 апреля 2018 | 19:43
olegleon: ужасно сильный смертоносный яд - раз решили зачистить всю округу и снести здания.Скрипали подтвердят что яд просто смертелен.
olegleon 17 апреля 2018 | 19:45
pit_heap: а то. даже кот как-то умудрился отравиться и свинки. видимо им клетку смазали жидкостью
haldey 17 апреля 2018 | 20:00
olegleon: Еще немного маразма не помешает этим клоунам))) Жидкость перевозилась в гречке намазанной лавровым листом, чтоб собак сбить со следа... А полицейский слизывал жидкость с умирающей дочери, некрофил(((
skripal_live 17 апреля 2018 | 19:48
pit_heap: Снести нафуй весь Солсбери, а лучше Лондон и ихний аэропорт. Томагавки поди остались на британской подлодке, которой наши не дали пальнуть...
kazlevich1949 17 апреля 2018 | 19:37
Плавали - знаем...
sagen 17 апреля 2018 | 19:59
kazlevich1949: Учитывая, какая вонь на весь мир, текло с самого верху.
evgeny_biolog 17 апреля 2018 | 19:42
А это вещество не было сорокоградусным секретным русским оружием, которое поможет нам покорить весь мир?
abuvgrobu 17 апреля 2018 | 19:42
Они когда нибудь придут к одной версии? Или менять ее будут каждый день? Оставляя неизменным только хайли лайкли Путин?
ospa82 17 апреля 2018 | 19:47
Старайтесь вонючие тролли... Уголовник Пригожин вас не забудет.
skripal_live 17 апреля 2018 | 19:51
ospa82: Ты чо - оспой переболел в 82-м? Она тебе мозги поразила напрочь.
Сочувствую.
perestarok 17 апреля 2018 | 19:53
ospa82: "Старайтесь вонючие тролли... Уголовник Пригожин вас не забудет."
А Вас англосакские террористы.
nanarysix 17 апреля 2018 | 19:56
Сцуко....Жидким? Как есть путен или асад... кимченын пока хороший мальчик...
orwellianoptimist 17 апреля 2018 | 20:00
Как ЖИДким? И сюда Евреев приплели, антисемиты?!!?
sir_charlie 17 апреля 2018 | 20:02
"А чаёк-то жидок!(с) Абба Эбан
needroid 17 апреля 2018 | 20:05
Ну это фанфурики. 100%