Вещество, использованное при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, было жидким

Об этом сообщает Скай Ньюс со ссылкой на данные британского Министерства окружающей среды. Основным местом применения отравляющего вещества был дом Скрипаля. Ранее министерство объявило об операции по очистке ряда мест по всему Солсбери. Речь шла о небольшом количестве возможно зараженных объектов.