Провалилась новая попытка выпустить мощную российскую газовую турбину
Она должна была заменить импортные аналоги крупных поставщиков. Об этом агентству Рейтер сообщили два источника в энергетической отрасли, знакомые с результатами испытаний. По их словам, опытный образец развалился во время испытаний и восстановлению не подлежит. Официально некоторые участники проекта подтвердили, что авария действительно была, но сказали, что не все так страшно, и работа может быть продолжена.
Испытания проходили в Рыбинске на заводе «Сатурн», который входит в госкорпорацию «Ростех».
Комментарии73
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volkov_25 17 апреля 2018 | 20:02
ну какие турбины, если даже презерватив сделать не можем.
astet 17 апреля 2018 | 20:08
volkov_25: ну да, на Симменс не тянем,
но зато какой у нас Путин...
просто песня!!! ;)))
gonduras_na_colyme 17 апреля 2018 | 20:08
agamasat: // нет технологий даже для изготовления болванок турбин. //
Зато болванов вокруг турбин в Пoцтexе расплодилось немерено.
antimalin 17 апреля 2018 | 20:05
Бервый блин комом.
Ничего.
Научатся.
shoorah 17 апреля 2018 | 20:06
antimalin: Долго ещё учиться? С Петра Первого учимся. И?
tag188 17 апреля 2018 | 20:06
Непруха у портянок. Свалки воняют, санкциями их бьют, в Сирии публично унижают, теперь для полного счастья импортозамещающая турбина взорвалась. Шел 20й год вставания с колен...
maverick60089 17 апреля 2018 | 20:08
Кто бы сомневался, что будет именно так! Титан, наверное, недовложили по причине воровства.