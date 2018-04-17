Юристы Телеграма обжаловали решение Таганского районного суда о немедленной блокировке мессенджера
Об этом сообщил один из адвокатов Телеграма Павел Чиков. Он отметил, что суд первой инстанции не привел ни одного доказательства, не конкретизировал, в чем именно заключаются «публичные интересы». Фактически решение суда содержит лишь предположения. Кроме того, немедленная блокировка Телеграма нанесла ущерб публичным и частным интересам. Заблокированными оказались десятки различных сервисов – например, служба доставки, школа английского языка, интернет-мессенджер Вайбер и другие.
Комментарии13
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morshoff 17 апреля 2018 | 19:35
Одно слово - адвокатишко . За деньги кого хочешь отмазывать будут .
haldey 17 апреля 2018 | 19:40
Так, а зачем обжаловать, когда #унихничегонеполучится#... Или все таки получается? Так что вы тут все хорохоритесь))) Вас всех в бараний рог свернули?))) Телеграмм отключили, беда какая... Дуров может выполнить требования государства, и работай, как и работал. Кто не выполняет законов, вы не поверите, но не работает ни в России, ни в Америке, ни в Китае)))
dostalin 17 апреля 2018 | 19:46
А НА ХРЕНА?!!!!
Вам же Дуров даже появляться в этом цирке запретил!
takao 17 апреля 2018 | 19:47
Только что натолкнулся:
Пока РКН носится за Дуровым, блокируя десятки миллионов адресов, волшебным образом разблокировались сайты Хизб-ут-Тахрир и ИГИЛ.
navsegda 17 апреля 2018 | 20:06
haldey: Разве Телеграмм отключили ? )
tom_tom 17 апреля 2018 | 19:37
Медведев призвал бизнес и власти объединиться, чтобы ответить на санкции США.
Как деньги пи*дить, так вы сами! А как жопа у вас горит - так надо объединиться!
morshoff 17 апреля 2018 | 19:38
Чем известнее правозащитник, тем больших мерзавцев он защищает . Адвокат - защитник, прежде всего собственной выгоды.
protvik 17 апреля 2018 | 19:57
morshoff: Адвокат только обжаловал незаконную блокировку. А уж суд покажет на сколько он независимый и не предвзятый. Посмотрим.
morshoff 17 апреля 2018 | 20:06
protvik: Блокировка по решению суда . Решение суда имеет силу закона . Значит блокировка законная .
olegleon 17 апреля 2018 | 19:38
вот и правильно. пусть суды тоже головой попробуют поработать
piter_ug 17 апреля 2018 | 19:38
Да, и заблокировать не получается.
Придётся кремлядским искать выход. Есть несколько вариантов: изобрести быстренько машину времени, отмотать назад и не принимать дурацкого решения.
Можно объявить, что инициатор отключения мошенник и давно не работает в их службе.
Можно ещё судью признать невменяемой и решение суда считать недействительным.
В конце-концов, можно уверить телеграмскую публику, что она их неправильно поняла, что «они хотели как лучше, но получилось как всегда».
ospa82 17 апреля 2018 | 19:40
Обжаловали КУДА ?- В егоровский МОСГОРШТАМП?
samakar2 17 апреля 2018 | 19:48
И жалоба удовлетворена! Мессенджер будут блокировать не немедленно, а постепенно!