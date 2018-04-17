Сегодня стартует плей-офф баскетбольной Евролиге

Борьбу за место в финале четырех ведут и два российских клуба ЦСКА и «Химки».

ЦСКА, как постоянный участник турнира и едва ли не вечный его фаворит, уверенно выиграл регулярный чемпионат. «Химки» же, напротив, запрыгнули в последний вагон уходящего поезда. Оказавшись в таблице регулярки на 8-м месте. Так что два российских клуба образовали одну четвертьфинальную пару. И в финал четырех попадет только один из них.

Букмекеры в этом противостоянии отдают явное предпочтение баскетболистам ЦСКА. В нынешнем сезоне соперники встречались друг с другом четырежды. И всякий раз сильнее оказывались подопечные Димитриса Итудиса. По два раза обыгравшие химчан в евролиге, и в Единой Лиге ВТБ.

Первая игра между ЦСКА и Химками начнется на Арене Мегаспорт в 20 часов. Трансляция на МАТЧ ТВ.