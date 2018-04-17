Россотрудничество запустило проект по возвращению на родину студентов, обучающихся в «недружественных» странах

Им обещают помочь продолжить обучение в МГИМО или трудоустроиться, например, на Дальний Восток.

Эта инициатива не имеет ничего общего с реальностью. Такое мнение в интервью «Эху» высказал профессор МГИМО Валерий Соловей.

Издание «Коммерсантъ» опросило студентов и экспертов из Великобритании, и они сказали, что не испытывают никакого давления на национальной или идеологической почве.