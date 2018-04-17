Россотрудничество запустило проект по возвращению на родину студентов, обучающихся в «недружественных» странах
Им обещают помочь продолжить обучение в МГИМО или трудоустроиться, например, на Дальний Восток.
Эта инициатива не имеет ничего общего с реальностью. Такое мнение в интервью «Эху» высказал профессор МГИМО Валерий Соловей.
Издание «Коммерсантъ» опросило студентов и экспертов из Великобритании, и они сказали, что не испытывают никакого давления на национальной или идеологической почве.
Комментарии40
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agamasat 17 апреля 2018 | 19:06
Да, не смолкнет долго вой на болотах Туманной Альбионы....
lenin3 17 апреля 2018 | 19:12
agamasat: скорее,не вой,а смех...)))
petrovitchcolyan 17 апреля 2018 | 19:23
lenin3:
Дурак ты мальчик, оне ж только фунты платили, нах им надо это обучение для лохов ...
Они что работать где то будут ?
Ты совсем дурак в таком случае.
petrovitchcolyan 17 апреля 2018 | 19:23
lenin3:
Дурак ты мальчик, оне ж только фунты платили, нах им надо это обучение для лохов ...
Они что работать где то будут ?
Ты совсем дурак в таком случае.
evgolius7 17 апреля 2018 | 19:26
Меня так умиляет выражение....в «недружественных» странах.
А какие у нас дружественные страны?
Даже врагов боятся назвать врагами...
А ведь хотят прогуть недружественных.
lenin3 17 апреля 2018 | 19:32
petrovitchcolyan: Я смотрю,ты,прыщавый вьюноша,даже бесплатное обучение не осилил:о знаках препинания не слышал,да и дрожащая лапка портянки при виде входящего куратора повторяет сообщение два раза)))
Не лезь,малыш,в разговор взрослых дядей...)))
petrovitchcolyan 17 апреля 2018 | 19:38
lenin3:
Дебил, смени ник, ты не достоин моего деда урод сопливый.
Пшел нах тварь дрожащая, почем вам сегодня платят ?
gordy 17 апреля 2018 | 19:12
@Им обещают помочь продолжить обучение в МГИМО или трудоустроиться, например, на Дальний Восток.@
Пошлют куда подальше, чтобы неповадно было учиться у недруга?
mbh_vor_n1 17 апреля 2018 | 19:24
Всё правильно. Согласны.
Зарубежное образование - безобразно.
metslag 17 апреля 2018 | 19:26
gordy: Трудоустроят их в солнечном Магадане, в южном течении Колымы.
Нет, идиотизму российских чиновников нет предела.
petrovitchcolyan 17 апреля 2018 | 19:41
gordy:
Пошлэт их, чтоб хозяев не смешили.
А они как жили в своем графстве так и будут жить ...
Не для этого Железняк жопу рвет на ток-шоу, а ввсе ради детей, чтоб жили в сытой и благополучной Англии , а не в Кемерово где детей жгут сотнями.
vilingrad 17 апреля 2018 | 19:22
agamasat: Пхьеньянский Ордена дружбы народов имени Ким Чен Ына институт пищеварения горных трав широко раскрыл двери!
djuga 17 апреля 2018 | 19:06
Дальний Восток - это, наверное, Колыма и Магадан по распределению.
Отличная перспектива для заканчивающего Гарвард или Принстон.
ura_123 17 апреля 2018 | 19:10
Ха-ха-ха))) Этих студентов папки и мамки из органов госвласти с таким трудом устроили на обучение в страны вероятного противника,а тут на тебе-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК!
Они там что,с ума посходили?!(с) Цитатник Путина,том 3 стр. 566
djuga 17 апреля 2018 | 19:30
ura_123: Цитатник Путина,том 3 стр. 566
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Хорошо, что не том 566, стр 3.
ura_123 17 апреля 2018 | 19:37
djuga: Ничего-ничего,ещё всё в переди!
klegg 17 апреля 2018 | 19:12
Сначала верните детей всех упырей во власти, которые учатся, работают, живут в т.н. недружественных странах.
olegleon 17 апреля 2018 | 19:12
из раздела "Юмор"
agamasat 17 апреля 2018 | 19:12
Но РоССотрудничество по лезвию бритвы ходит - а как, британцы не дураки, предложат студентам убежище, а те, не будь дураками, и останутся?)
varz 17 апреля 2018 | 19:18
agamasat: Но РоССотрудничество по лезвию бритвы ходит - а как, британцы не дураки, предложат студентам убежище, а те, не будь дураками, и останутся?)
А Росссотрдничество вместе с минобороны предложат студентам еще большее убежище! Прямо после первой сессии на родине. И сразу потянутся студенты домой
monik_7 17 апреля 2018 | 19:20
agamasat: не знаю как в Англии, но у нас в штате уже известны случаи. когда студентам из России Служба Иммиграции США отказывается продлевать студенческие визы. Колледжи теряют живые деньги на этом, но власти рассматривают обучение студентов недружественных стран угрозой национальной безопасности США, так что тут интересы обеих стран совпадают и Москва даже подыгрывает США в этом вопросе. С другой стороны действительно большинство студентов стараются правдами и неправдами остаться в США или трудоустроиться в любой другой нормальной стране кроме России
sva1 17 апреля 2018 | 19:14
Уй :):)
Таки я не знал, что такой маразм возможен в принципе, я в восхищении :)
guerrilleros 17 апреля 2018 | 19:14
Там у депутата-поцриота Пети Толстого , дочь в Йельском университете. "Не дай Бог" - говорила учиться в России.
Бог дал , деточка, пакуй манатки . Дальний Восток заждался. Папа твой добубнился в госдуме.
petrovitchcolyan 17 апреля 2018 | 19:44
guerrilleros:
Скорее папа из Госдумы уйдет в почетные пенсионеры ...
kunst54 17 апреля 2018 | 19:15
Так, среди "дружественных" - Северная Корея, Сирия, Зимбабве, Палестина, Абхазия, Лугандония... Больше и не вспомнить. А все остальные страны нашей большой планеты - "недружественные".
yevlaxli 17 апреля 2018 | 19:15
Надо возвращать не студентов,а родственников чиновников всех уровней .
demosua 17 апреля 2018 | 19:44
yevlaxli: а зачем эти родственники нужны? Пусть сидят заложниками. Пригодятся...
osswam 17 апреля 2018 | 19:19
Вот оно! Начинается!
Как в средине тридцатых прошлого века.
Можно вспомнить Капицу и Тимофеева-Ресовского.
zaryad 17 апреля 2018 | 19:41
osswam: в прошлом веке была операция "Трест", ЧКисты заманивали Савинкова из-за бугра. Выманили и на плаху... И вот спустя 100 лет новая операция чекистов... "трест-2"...
gaza_net_zhgem_vatu 17 апреля 2018 | 19:19
Нормально будут праздновать день студента!! Представляю как они охренели!))
murad_manapov 17 апреля 2018 | 19:20
\\\\\Россотрудничество запустило проект по возвращению на родину студентов, обучающихся в «недружественных» странах\\\\\ совместно с МВД, КГБ и УФСИНом
petrovitchcolyan 17 апреля 2018 | 19:21
Папрашу перечислить пофамильно ....
Путин, Лавров, Сечин, Медведев, Железняк и указать в СМИ места их обучения и проживания .
hagana 17 апреля 2018 | 19:25
И вернуть заодно всех проживающих в недружественных странах детей и родственников депутатов и Правительства !
keg 17 апреля 2018 | 19:27
со своих детишек начните...
skouadd 17 апреля 2018 | 19:30
Милое дело стрелять себе в ногу
agamasat 17 апреля 2018 | 19:34
если так дальше пойдет по наклонной на россии-матушке, то кто даст гарантию, что вернувшихся студентов в последствии не обвинят в "предательстве родины", если они учились у лютых "вражин"? Вот, очень завидую сейчас тем студентам - так смачно можно послать роССовбеснадзор к такой-то матери!
aleks31m 17 апреля 2018 | 19:36
Каким образом возвращать собираются? Только если за кого то платят из бюджета, так они на коммерческую форму обучения перейдут! НА дальний восток, ага СЩАС!
gennady_77 17 апреля 2018 | 19:49
"проект по возвращению студентов" напоминает анекдот про то, что пионеры пятого отряда на заработанные на прополке картофеля деньги покупали проституток и отпускали их на волю.
symphony 17 апреля 2018 | 19:53
А студенты знают об этом проекте?
theklimoff 17 апреля 2018 | 20:00
А детей ярых патриотов из Кремля и пропагандистов будут возвращать на родину или это касается только рядовых граждан?