Юристы Телеграма обжаловали решение Таганского районного суда о блокировке мессенджера

Об этом сообщил один из адвокатов Телеграма Павел Чиков.

Основатель Телеграм Павел Дуров пообещал пожертвовать миллионы долларов из личных средств на выплату биткоин-грантов администраторам прокси и VPN, которые предоставляют средства для обхода блокировки мессенджера. Об этом он написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте. Дуров поблагодарил компании Apple, Google, Amazon и Microsoft за неучастие в политической цензуре. Он также выразил признательность российским пользователям, которые продолжают общаться в мессенджере, несмотря на блокировку.

В ближайшее время Роскомнадзор не прекратит борьбу с мессенджером «Телеграм». Сейчас это для них вопрос репутации, — сказал в эфире «Эха» главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов.

Сергей Смирнов добавил, что Роскомнадор сам решения о блокировке не принимал, он выполняет чье-то указание. Кто именно отдал такой указ ведомству пока сказать нельзя, — отметил главред «Медиазоны».