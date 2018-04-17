Юристы Телеграма обжаловали решение Таганского районного суда о блокировке мессенджера
Об этом сообщил один из адвокатов Телеграма Павел Чиков.
Основатель Телеграм Павел Дуров пообещал пожертвовать миллионы долларов из личных средств на выплату биткоин-грантов администраторам прокси и VPN, которые предоставляют средства для обхода блокировки мессенджера. Об этом он написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте. Дуров поблагодарил компании Apple, Google, Amazon и Microsoft за неучастие в политической цензуре. Он также выразил признательность российским пользователям, которые продолжают общаться в мессенджере, несмотря на блокировку.
В ближайшее время Роскомнадзор не прекратит борьбу с мессенджером «Телеграм». Сейчас это для них вопрос репутации, — сказал в эфире «Эха» главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов.
Сергей Смирнов добавил, что Роскомнадор сам решения о блокировке не принимал, он выполняет чье-то указание. Кто именно отдал такой указ ведомству пока сказать нельзя, — отметил главред «Медиазоны».
Комментарии10
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evgolius7 17 апреля 2018 | 19:05
Наблюдая как РКН пытается заблокировать Телеграм, я понимаю, что точно так же они и Скрипалей травили и в американские выборы вмешивались.
Тупо и неумело.
olegleon 17 апреля 2018 | 19:15
evgolius7: ну вот не надо таки за выборы! Трампа выбрали, а Клинтон в пролёте. цель достигнута
haldey 17 апреля 2018 | 19:37
Так, а зачем обжаловать, когда #унихничегонеполучится#... Или все таки получается? Так что вы тут все хорохоритесь))) Вас всех в бараний рог свернули?))) Телеграмм отключили, беда какая... Дуров может выполнить требования государства, и работай, как и работал. Кто не выполняет законов, вы не поверите, но не работает ни в России, ни в Америке, ни в Китае)))
olegleon 17 апреля 2018 | 19:53
haldey: "Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила против закрытия мессенджера Telegram и предложила зарегистрировать крупные каналы в нем.
"Еще раз повторяю, что я против закрытия (мессенджера) и тем более против того, как это проводится без подробного объяснения, что происходит, и мотивации", - сказала Захарова в эфире телеканала "Дождь""(Интерфакс)
mbh_vor_n1 17 апреля 2018 | 19:16
Нет телеграму! Нет пособнику террористов!!
Раздавим его - как клопа вонючего !!!
tom_tom 17 апреля 2018 | 19:19
Бесплатный прокси для Telegram
Сервер: http://jtvbh.tgproxy.me
Логин: telegram
Пароль: telegram
Порт: 1080 (Альтернативный - 443)
max3446 17 апреля 2018 | 19:13
Российские военнослужащие обнаружили в сирийской Думе склад веществ, необходимых для производства химического оружия. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщает телеканал Звезда.
Отмечается, что склад разместили в подвале жилого дома.
По словам специалиста войск РХБЗ Александра Родионова, лабораторию использовали террористические группировки.
Обнаруженные вещества, такие как тиодигликоль, диэтаноламин, необходимы для получения сернистого и азотистого иприта.
Кроме этого, на складе нашли баллон с хлором, "аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета".
На месте также обнаружили записи с химическими формулами и расчеты пропорций.
evgolius7 17 апреля 2018 | 19:16
max3446:
Как удачно всё получилось....
И террористов не нашли и формулу нашли...
Может сами нашли и сами положили на полочку?
murad_manapov 17 апреля 2018 | 19:24
max3446: украинский паспорт не нашли там?))
gocman 17 апреля 2018 | 20:03
murad_manapov: нема паспорту... тока красные шаровары лежат