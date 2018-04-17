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Эксклюзив Эха 19:02, 17 апреля 2018

Юристы Телеграма обжаловали решение Таганского районного суда о блокировке мессенджера

Об этом сообщил один из адвокатов Телеграма Павел Чиков.

Основатель Телеграм Павел Дуров пообещал пожертвовать миллионы долларов из личных средств на выплату биткоин-грантов администраторам прокси и VPN, которые предоставляют средства для обхода блокировки мессенджера. Об этом он написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте. Дуров поблагодарил компании Apple, Google, Amazon и Microsoft за неучастие в политической цензуре. Он также выразил признательность российским пользователям, которые продолжают общаться в мессенджере, несмотря на блокировку.

В ближайшее время Роскомнадзор не прекратит борьбу с мессенджером «Телеграм». Сейчас это для них вопрос репутации, — сказал в эфире «Эха» главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов.

Сергей Смирнов добавил, что Роскомнадор сам решения о блокировке не принимал, он выполняет чье-то указание. Кто именно отдал такой указ ведомству пока сказать нельзя, — отметил главред «Медиазоны».

Комментарии

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evgolius7 17 апреля 2018 | 19:05

Наблюдая как РКН пытается заблокировать Телеграм, я понимаю, что точно так же они и Скрипалей травили и в американские выборы вмешивались.
Тупо и неумело.

olegleon 17 апреля 2018 | 19:15

evgolius7: ну вот не надо таки за выборы! Трампа выбрали, а Клинтон в пролёте. цель достигнута

haldey 17 апреля 2018 | 19:37

Так, а зачем обжаловать, когда #унихничегонеполучится#... Или все таки получается? Так что вы тут все хорохоритесь))) Вас всех в бараний рог свернули?))) Телеграмм отключили, беда какая... Дуров может выполнить требования государства, и работай, как и работал. Кто не выполняет законов, вы не поверите, но не работает ни в России, ни в Америке, ни в Китае)))

olegleon 17 апреля 2018 | 19:53

haldey: "Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила против закрытия мессенджера Telegram и предложила зарегистрировать крупные каналы в нем.

"Еще раз повторяю, что я против закрытия (мессенджера) и тем более против того, как это проводится без подробного объяснения, что происходит, и мотивации", - сказала Захарова в эфире телеканала "Дождь""(Интерфакс)

mbh_vor_n1 17 апреля 2018 | 19:16

Нет телеграму! Нет пособнику террористов!!
Раздавим его - как клопа вонючего !!!

tom_tom 17 апреля 2018 | 19:19

Бесплатный прокси для Telegram

Сервер: http://jtvbh.tgproxy.me

Логин: telegram

Пароль: telegram

Порт: 1080 (Альтернативный - 443)

max3446 17 апреля 2018 | 19:13

Российские военнослужащие обнаружили в сирийской Думе склад веществ, необходимых для производства химического оружия. Об этом во вторник, 17 апреля, сообщает телеканал Звезда.

Отмечается, что склад разместили в подвале жилого дома.

По словам специалиста войск РХБЗ Александра Родионова, лабораторию использовали террористические группировки.

Обнаруженные вещества, такие как тиодигликоль, диэтаноламин, необходимы для получения сернистого и азотистого иприта.

Кроме этого, на складе нашли баллон с хлором, "аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета".

На месте также обнаружили записи с химическими формулами и расчеты пропорций.

evgolius7 17 апреля 2018 | 19:16

max3446:
Как удачно всё получилось....
И террористов не нашли и формулу нашли...
Может сами нашли и сами положили на полочку?

murad_manapov 17 апреля 2018 | 19:24

max3446: украинский паспорт не нашли там?))

gocman 17 апреля 2018 | 20:03

murad_manapov: нема паспорту... тока красные шаровары лежат

(комментарий скрыт)

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