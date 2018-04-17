Родственники фигурантов дела так называемого террористического сообщества «Сеть» обратились за помощью к Москальковой

Родственники фигурантов дела так называемого террористического сообщества «Сеть» обратились за помощью к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Они пожаловались на пытки в отношении своих детей со стороны сотрудников ФСБ и попросили заменить следственную группу.

Мы не понимаем, в чем виноваты наши дети и за что их пытают — так говорили родственники обвиняемых в создании террористического сообщества «Сеть» на пресс-конференции в Сахаровском центре. Среди них — родители Дмитрия Пчелинцева, Ильи Шакурский, Армана Сагынбаева и Андрея Чернова. Они рассказали о том, что встреча с Москальковой продлилась чуть более часа, и по словам родственников обвиняемых, уполномоченный по правам человека обещала разобраться в случаях пыток и дать ответ до конца недели. Родители фигурантов дела также сообщили о том, что следователи заставляли подсудимых отказываться от своих показаний о пытках под угрозами нанесения новых побоев.

А родители Пчелинцева и вовсе утверждали, и что их сыну угрожали сымитировать самоубийство, если он откажется от признательных показаний. Другой эпизод, о котором рассказали родственники подсудимым — то, как следователи вынуждали их дать интервью специально приехавшей съёмочной группе НТВ. На вопрос же о том, почему, по их мнению, было возбуждено дело против группы молодых людей из Пензы, родители ответили, что, скорее всего, это связано с желанием следователей получить новые звания и награды в преддверие выборов президента и чемпионата мира по футболу.

Фигурантами по делу о террористическом сообществе «Сеть» на данный момент являются 9 человек из Пензы и Санкт-Петербурга.