Родственники фигурантов дела так называемого террористического сообщества «Сеть» обратились за помощью к Москальковой
Родственники фигурантов дела так называемого террористического сообщества «Сеть» обратились за помощью к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. Они пожаловались на пытки в отношении своих детей со стороны сотрудников ФСБ и попросили заменить следственную группу.
Мы не понимаем, в чем виноваты наши дети и за что их пытают — так говорили родственники обвиняемых в создании террористического сообщества «Сеть» на пресс-конференции в Сахаровском центре. Среди них — родители Дмитрия Пчелинцева, Ильи Шакурский, Армана Сагынбаева и Андрея Чернова. Они рассказали о том, что встреча с Москальковой продлилась чуть более часа, и по словам родственников обвиняемых, уполномоченный по правам человека обещала разобраться в случаях пыток и дать ответ до конца недели. Родители фигурантов дела также сообщили о том, что следователи заставляли подсудимых отказываться от своих показаний о пытках под угрозами нанесения новых побоев.
А родители Пчелинцева и вовсе утверждали, и что их сыну угрожали сымитировать самоубийство, если он откажется от признательных показаний. Другой эпизод, о котором рассказали родственники подсудимым — то, как следователи вынуждали их дать интервью специально приехавшей съёмочной группе НТВ. На вопрос же о том, почему, по их мнению, было возбуждено дело против группы молодых людей из Пензы, родители ответили, что, скорее всего, это связано с желанием следователей получить новые звания и награды в преддверие выборов президента и чемпионата мира по футболу.
Фигурантами по делу о террористическом сообществе «Сеть» на данный момент являются 9 человек из Пензы и Санкт-Петербурга.
Комментарии14
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olegleon 17 апреля 2018 | 19:08
а чемпионат мира зачем приплели???
astet 17 апреля 2018 | 19:12
olegleon: Неужели родственники всерьёз полагают,
что другие следственные группы ФСБ
не используют гестаповские методы???
evgolius7 17 апреля 2018 | 19:19
Генерал майору полиции пожаловаться на ФСБ ?
Идиотизм.
olegleon 17 апреля 2018 | 19:29
astet: "«Вот приедет барин — барин нас рассудит,
Барин сам увидит, что плоха избушка,
И велит дать лесу», — думает старушка."
mavviomi 17 апреля 2018 | 19:15
olegleon: т.е. пытки, практически детей еще, у тебя вопросов не вызывают?
nestor199 17 апреля 2018 | 19:16
mavviomi: Детям сколько лет?
olegleon 17 апреля 2018 | 19:34
mavviomi: простите, а дети, надеюсь, совершеннолетние? не грудные??
а слова "пытки" теперь принято предварять словосочетанием "хайли лайкли", а то ведь могут и пруфы попросить
tom_tom 17 апреля 2018 | 19:17
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xoxlotvari 17 апреля 2018 | 19:24
tom_tom: Спасибки ,скрин сохранил ,отправлю в РКН !)
mavviomi 17 апреля 2018 | 19:11
На России правят нЕлюди...
vilingrad 17 апреля 2018 | 19:17
SS...
kir_pich_101 17 апреля 2018 | 19:32
vilingrad: Да ладно!
Те вообще дети были!
tks 17 апреля 2018 | 19:31
Нашли, к кому обращаться.
ugiazov 17 апреля 2018 | 19:59
Москалькова обещала, что их ещё недельку попытают, а потом передадут другим таким же.