С 18 апреля авиабилеты за границу подорожают из-за переоценки курса рубля к доллару и евро
Это рассказал в эфире телеканала РБК гендиректор Biletix.ru Александр Сизинцев.
Покупатели пакетных туров также ощутят на себе повышение цен на авиабилеты.
Рубль падает после санкций, которые 6 апреля установили США.
Комментарии7
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lion64___3 17 апреля 2018 | 18:49
либерастов это не остановит. Их билеты будут в одну сторону. На Вашингтонщину, Нью-Йоркщину, Тель-Авивщину. Лично я только приветствую процесс убытия либерастов на пмж.
dataan 17 апреля 2018 | 19:12
Очень хорошее подорожание. Вот еще бы на внутренние рейсы за счет этого подорожания снизить цену, вообще прекрасно было бы. Но и то хорошо.
demosua 17 апреля 2018 | 19:21
lion64___3: если вы, ватные патриоты, оплатите отъезд и проживание в ...ЩИНУ, то узнаете, насколько ваша великая страна может поредеть...
curhatuy6 17 апреля 2018 | 18:54
Железный занавес не понадобится. Нищее народонаселение будет сидеть дома. И смотреть программы российского ТВ в гаджетах:(((
petrovitchcolyan 17 апреля 2018 | 19:10
Правильной дорогой идете товарищи !
Надо билеты в один конец сделать бесплатными на Колыму и все будут довлдьны !
demosua 17 апреля 2018 | 19:16
А что за переоценка? Насколько же рубль упал?
vasyakirin 17 апреля 2018 | 19:32
demosua: Вообще то он седня вырос!?