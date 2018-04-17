На всех матчах чемпионата мира, который пройдет летом в России, ожидаются аншлаги

В этом не сомневаются в Международной федерации футбола.

В среду, 18 апреля стартует финальный этап продаж билетов на чемпионат мира, который пройдет в 11 городах России. На официальном сайте ФИФА можно будет приобрести билеты всех ценовых категорий, включая четвертую. Как заявил глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер, судя по количеству заявок на предыдущих этапах, практически нет сомнений в том, что все билеты на турнир в России будут распроданы. По словам Эллера, всего с момента старта первого этапа продаж в сентябре прошлого года будет реализовано 2,7 миллиона билетов.

Сравнивая нынешний ход продаж с Чемпионатом Мира в Бразилии 4 года назад, глава билетного департамента отметил, что стадионы в Бразилии были чуть больше, однако общее количество билетов в целом равное. Если сравнивать, хоть и смысла в этом нет, то мы находимся на похожем уровне", — заявил Эллер.

С полудня завтрашнего дня билеты будут доступны в порядке живой очереди вплоть до финального дня турнира — 15 июля.