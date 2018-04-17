Из-за проведения Чемпионата мира по футболу России может возникнуть дефицит на рынке автозапчастей
Также под ударом могут оказаться заводы по производству автомобилей в Санкт-Петербурге.
На два месяца власти решили ограничить приём и перевалку опасных грузов в портах. По предварительной информации, запрет вступит в силу с 25-го мая и продлится он до 25-го июля. Помимо радиоактивных изотопов и любой химии под запрет попадут автозапчасти и компоненты для производства автомобилей. Причина в том, что под формулировку «грузы всех уровней опасности» попадает всё: от аккумуляторов до подушек безопасности.
Как сообщили изданию «Коммерсант» представители автопрома, чьи заводы находятся на территории Петербурга, они уже получали уведомления от портов и заблаговременно заказали нужные материалы и комплектующие. При этом переговоры с госорганами продолжаются и, цитирую, «финальное понимание не сформировано».
Меры безопасности для проведения Чемпионата мира по футболу введены ещё весной прошлого года указом президента. Специалисты отмечают, что схожие ограничения действовали и во время Кубка Конфедераций.
Комментарии3
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mordechai_blinchikov 17 апреля 2018 | 18:47
при таких темпах любви ко всему миру, дефицитом станет сам ЧМ
shoorah 17 апреля 2018 | 19:01
Царь Мидас наоборот. Всё могут превратить в дерьмо. Были какие-то проблемы с перевалкой грузов во время мундиалей в Германии, в ЮАР, в Бразилии?
murad_manapov 17 апреля 2018 | 19:26
режим ЧС ввести в стране, ибо мундиаль на ваши головы...