Андрей Звягинцев вошел в жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля
Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на директора киносмотра Тьери Фремо. Остальные члены жюри будут объявлены позже. Возглавит же его австралийская актриса Кейт Бланшетт.
В прошлом году в Каннах фильм Звягинцева «Нелюбовь» получил как раз приз жюри. Ранее также стало ивзестно, что в конкурсную программу киносмотра в этом году включена картина Кирилла Серебренникова «Лето».
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