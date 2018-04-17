Андрей Звягинцев вошел в жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля

Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на директора киносмотра Тьери Фремо. Остальные члены жюри будут объявлены позже. Возглавит же его австралийская актриса Кейт Бланшетт.

В прошлом году в Каннах фильм Звягинцева «Нелюбовь» получил как раз приз жюри. Ранее также стало ивзестно, что в конкурсную программу киносмотра в этом году включена картина Кирилла Серебренникова «Лето».