Европейский суд признал незаконными действия Польши, которая начала масштабную вырубку леса в Беловежской пуще
Беловежская пуща является крупнейшим в Европе реликтовым лесом.
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Беловежская пуща является крупнейшим в Европе реликтовым лесом.
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
Комментарии2
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mppv 17 апреля 2018 | 18:51
Дак они там прорубают просеку для натовских танков? ... Или - наоборот ...?
bk_1954 17 апреля 2018 | 19:24
Во время войны Геринг издал специальный приказ по вермахту для защиты Беловежской пущи - никаких боевых действий.