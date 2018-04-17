Премьер-министром Армении стал бывший президент Серж Сарксян

Его кандидатуру, а она была единственная, поддержали большинство депутатов. Против проголосовала незначительная группа оппозиционных парламентариев. В своем выступлении Сарксян пообещал и дальше укреплять безопасность страны, а также выполнять экономические задачи.

После завершения президентского срока Сарксяна вступил в силу новый текст конституции страны, согласно которому основная власть будет теперь сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента будут в основном представительскими.

Назначением Сарксяна многие недовольны – в течение нескольких дней в Ереване проходят акции протеста. Сегодня лидер оппозиции Никол Пашенян пообещал «бархатную революцию». Некоторые подробности «Эху Москвы» рассказал журналист АРА-ТВ Армен Сулейманян.

Сегодня вечером в Ереване должен состояться большой митинг. В течение дня полиция задержала около 80 демонстрантов.

Оппозиции не удалось вывести на улицы Еревана столько людей, чтобы власть к ним прислушалась, — считает местный политолог Арман Абовян.

Ростуризм призвал россиян к осторожности в Ереване. Информация размещена на сайте федерального агентства. В армянской столице проходят акции протеста против выдвижения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Накануне демонстранты перекрыли несколько улиц в центре города. В полиции пообещали применить силу, если они не освободят проезд.

Россиянам следует быть осторожнее во время прогулок по центру армянской столицы, — заявил агентству ТАСС замначальника управления безопасности Ростуризма Андрей Монаков.