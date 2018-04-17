Премьер-министром Армении стал бывший президент Серж Сарксян
Его кандидатуру, а она была единственная, поддержали большинство депутатов. Против проголосовала незначительная группа оппозиционных парламентариев. В своем выступлении Сарксян пообещал и дальше укреплять безопасность страны, а также выполнять экономические задачи.
После завершения президентского срока Сарксяна вступил в силу новый текст конституции страны, согласно которому основная власть будет теперь сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента будут в основном представительскими.
Назначением Сарксяна многие недовольны – в течение нескольких дней в Ереване проходят акции протеста. Сегодня лидер оппозиции Никол Пашенян пообещал «бархатную революцию». Некоторые подробности «Эху Москвы» рассказал журналист АРА-ТВ Армен Сулейманян.
Сегодня вечером в Ереване должен состояться большой митинг. В течение дня полиция задержала около 80 демонстрантов.
Оппозиции не удалось вывести на улицы Еревана столько людей, чтобы власть к ним прислушалась, — считает местный политолог Арман Абовян.
Ростуризм призвал россиян к осторожности в Ереване. Информация размещена на сайте федерального агентства. В армянской столице проходят акции протеста против выдвижения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Накануне демонстранты перекрыли несколько улиц в центре города. В полиции пообещали применить силу, если они не освободят проезд.
Россиянам следует быть осторожнее во время прогулок по центру армянской столицы, — заявил агентству ТАСС замначальника управления безопасности Ростуризма Андрей Монаков.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
dataan 17 апреля 2018 | 18:40
Наши поздравления Сарксяну! А теперь Серж, расстреляй всех несогласных как когда то Китай на площади Тяньаньмэнь, и в дружбе с Россией к великим делам во смерть пиндостану.
kaif 17 апреля 2018 | 18:48
dataan: господа, вы звери. (с)
antiboh 17 апреля 2018 | 18:50
kaif: А ты думал,конечно звери.
Но как сей серж за власть держится- хреновая будет его доля..
prutkov100 17 апреля 2018 | 19:25
...Оппозиции не удалось вывести на улицы Еревана столько людей, чтобы власть к ним прислушалась, — считает местный политолог Арман Абовян....
Глаза пускай протрет или пусть не звездит .
https://www.youtube.com/watch?v=WgAA3HNr1XU
petrovitchcolyan 17 апреля 2018 | 18:49
Главное чтоб не бомбили Ереван, а то пиндосы обидятся.
ha12raz 17 апреля 2018 | 18:52
Надолго ли удержится соратник путина ?
Армения не РФ..
petrovitchcolyan 17 апреля 2018 | 19:00
ha12raz:
Дебил, Россия не Турция, иначе придется армянам переносить озеро Севан в Нью-Йорк и объявлять США исторической родиной армян.
Там по другому не получится, у Эрдогана уже руки чешутся засунуть нож кое кому.