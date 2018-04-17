«Агора» запустила «горячую линию» для помощи владельцам сайтов, которые столкнулись с проблемами из-за блокировок
Международная правозащитная организация «Агора» запустила «горячую линию» для юридической помощи владельцам сайтов и сервисов, которые столкнулись с техническими проблемами из-за блокировок Роскомнадзором IP-адресов.
За два дня Роскомнадзор заблокировал почти 16 миллионов IP-адресов Amazon и Google, пытаясь таким образом ограничить доступ к мессенджеру Телеграм. После этого в соцсетях появились сообщения о перебоях в работе сервисов и сайтов, использующих ресурсы этих компаний.
Комментарии7
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deti_sgoreli_izza_karlika 17 апреля 2018 | 18:35
Во путинский роскопозор нахуевертил косяков. Сразу видно - дебилы работают.
Не особо пользовался телеграммом, но теперь буду принципиально))) Так и надо – иметь эту преступную и тупую власть во все щели. До тех пор, пока люди не поднимутся и нее свергнут воров России.
Пашке Дурову респект и уважуха!!
dataan 17 апреля 2018 | 18:37
Роскомнадзор рулит! Молодцы парни! Четко работают и мощно! Респект!
mikegolubchik 17 апреля 2018 | 18:37
Надо конечно подавать в суды. Потому что если у кого день лежит сайт из-за роскомнадзора. Поисковик же не будет разбирать из-за чего. Там робот решает, люди не вмешиваются. Понизит в выдаче сразу минимум на месяц. А это заметные убытки. Видимо Глава Роскомнадзора достаточно богат и готов оплатить убытки миллионам сайтов которые заблокировал без суда и без всякой на то причины.
morshoff 17 апреля 2018 | 18:45
Пусть Дурову предьявы выставляют . Роскомнадзор всего лишь выполняет решение независимого суда .
mikegolubchik 17 апреля 2018 | 19:00
morshoff: Решение суда не разрешало Роскомнадзору блокировать всех подряд без разбора. Только Телеграм.
Поэтому Роскомнадзор сейчас и упирается и говорит что никто и не пострадал. Он не может сказать ну а пусть мол с Телеграма спрашивают. Нет спрашивать будут с того кто заблочил Не телеграм прописывал IP адреса в запретах, которые к телеграму никакого отношения не имеют.
sasass 17 апреля 2018 | 18:47
Ковровая бомбардировка из-за тупости новоявленной лысенковщины из Роскомнадзора набирает резонансные разрушительные обороты в мозгах власти...)))
murad_manapov 17 апреля 2018 | 18:53
есть в телеге куча новостных каналов. которые освещают исключительно преступную деятельность коррумпированных чиновников и их приближенных, членов семьи. любовниц и т.п. вот где горячие новости...