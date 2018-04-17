Главного редактора сайта Эхо Москвы Виталия Рувинского вызвали в суд из-за претензий Роскомнадзора

Речь идет о публикации одного из постов в блоге Ксении Собчак. В нем была ссылка на видеоролик о ее поездке в Грозный.

Ведомство расценило как нарушение законодательства размещение на сайте гиперссылки на материал с нецензурной бранью.

Главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов с позицией Роскомнадзора категорически не согласен

Главный редактор сайта Эхо Москвы должен прийти в суд 27 апреля.