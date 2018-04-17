Главного редактора сайта Эхо Москвы Виталия Рувинского вызвали в суд из-за претензий Роскомнадзора
Речь идет о публикации одного из постов в блоге Ксении Собчак. В нем была ссылка на видеоролик о ее поездке в Грозный.
Ведомство расценило как нарушение законодательства размещение на сайте гиперссылки на материал с нецензурной бранью.
Главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов с позицией Роскомнадзора категорически не согласен
Главный редактор сайта Эхо Москвы должен прийти в суд 27 апреля.
Комментарии1
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ura_123 17 апреля 2018 | 19:05
Странно,а причём тут Собчак,а уж тем более Рувинский ???
Матерятся скачущие вокруг Собчак макаки...