Роскомнадзор планирует заблокировать 18 подсетей Amazon и Google, которые использует Telegram

Пока борьба регулятора с мессенджером не принесла желаемых результатов. Сервис Павла Дурова все еще доступен на территории России.

Список IP-адресов, забаненных Роскомнадзором в рамках блокировки Telegram, растет с невероятной скоростью. По некоторым подсчетам их число уже перевалило за 18 миллионов и продолжает увеличиваться. Таким образом регулятор старается ограничить доступ к мессенджеру, который начал использовать инфраструктуру Amazon и Google для обхода блокировок. При этом еще вчера посыпались сообщения о том, что активная деятельность федеральной службы затронула совершенно посторонние организации, которые также располагались на подсетях интернет-гигантов.

Так, с проблемами в работе столкнулся мессенджер Viber, сайты соцсети «Одноклассники», издания «Лайфхакер» и ряд онлайн-игр, а также сервисы Microsoft. По подсчетам интернет-школы английского языка Skyeng, из-за временного отсутствия доступа клиентов к сайту, компания потеряла около двух миллионов рублей. По некоторой информации убытки понесли и другие организации. В социальных сетях также появлялась информация о сбоях в системе регистрации пассажиров «Шереметьево» и на кассах магазинов «Дикси», однако пресс-службы аэропорта и ритейлера эти данные опровергли.

Сегодня Роскомнадзор начал проверять сообщения о массовом отключении ресурсов и поспешил заверить: по данным на 15 часов все они работают в штатном режиме. Кроме того регулятор создал горячую линию для борьбы с «фейками» о якобы неработающих из-за блокировки сайтов. О распространении ложной информации можно написать на электронную почту, адрес которой указан на сайте Роскомнадзора. Правда попасть на сам портал сейчас непросто. Он испытывает серьезные трудности из-за DDoS-атак.

В тоже время Telegram пока продолжает работать в прежнем режиме.

Создатель Telegram Павел Дуров пообещал пожертвовать миллионы долларов на поддержку серверов, позволяющих обойти блокировку мессенджера.

Ряд компаний могут подать в суд на Роскомнадзор. Речь идет о бизнесменах, которые пострадали из-за блокировки мессенджера Телеграм, — сказал «Эху» адвокат Калой Ахильгов.

Калой Ахильгов подчеркнул, что право регрессного иска используется довольно часто.

Пока нельзя сказать будут ли Apple и Google подчиняться требованиям Роскомнадзора относительно блокировки мессенджера «Телеграм». Пока не было подобных прецедентов, — сказал «Эху» главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Карен Казарян добавил, что и в других странах, где раньше запрещали мессенджер, цифровые магазины Apple и Google официально не работали.

Блокировка мессенджера «Телеграм» не должна сказаться на других интернет-сервисах. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ближайшее время Роскомнадзор не прекратит борьбу с мессенджером «Телеграм». Сейчас это для них вопрос репутации, — сказал в эфире «Эха» главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов.

Сергей Смирнов добавил, что Роскомнадор сам решения о блокировке не принимал, он выполняет чье-то указание. Кто именно отдал такой указ ведомству пока сказать нельзя, — отметил главред «Медиазоны».