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Эксклюзив Эха 18:19, 17 апреля 2018

Роскомнадзор планирует заблокировать 18 подсетей Amazon и Google, которые использует Telegram

Пока борьба регулятора с мессенджером не принесла желаемых результатов. Сервис Павла Дурова все еще доступен на территории России.

Список IP-адресов, забаненных Роскомнадзором в рамках блокировки Telegram, растет с невероятной скоростью. По некоторым подсчетам их число уже перевалило за 18 миллионов и продолжает увеличиваться. Таким образом регулятор старается ограничить доступ к мессенджеру, который начал использовать инфраструктуру Amazon и Google для обхода блокировок. При этом еще вчера посыпались сообщения о том, что активная деятельность федеральной службы затронула совершенно посторонние организации, которые также располагались на подсетях интернет-гигантов.

Так, с проблемами в работе столкнулся мессенджер Viber, сайты соцсети «Одноклассники», издания «Лайфхакер» и ряд онлайн-игр, а также сервисы Microsoft. По подсчетам интернет-школы английского языка Skyeng, из-за временного отсутствия доступа клиентов к сайту, компания потеряла около двух миллионов рублей. По некоторой информации убытки понесли и другие организации. В социальных сетях также появлялась информация о сбоях в системе регистрации пассажиров «Шереметьево» и на кассах магазинов «Дикси», однако пресс-службы аэропорта и ритейлера эти данные опровергли.

Сегодня Роскомнадзор начал проверять сообщения о массовом отключении ресурсов и поспешил заверить: по данным на 15 часов все они работают в штатном режиме. Кроме того регулятор создал горячую линию для борьбы с «фейками» о якобы неработающих из-за блокировки сайтов. О распространении ложной информации можно написать на электронную почту, адрес которой указан на сайте Роскомнадзора. Правда попасть на сам портал сейчас непросто. Он испытывает серьезные трудности из-за DDoS-атак.

В тоже время Telegram пока продолжает работать в прежнем режиме.

Создатель Telegram Павел Дуров пообещал пожертвовать миллионы долларов на поддержку серверов, позволяющих обойти блокировку мессенджера.

Ряд компаний могут подать в суд на Роскомнадзор. Речь идет о бизнесменах, которые пострадали из-за блокировки мессенджера Телеграм, — сказал «Эху» адвокат Калой Ахильгов.

Калой Ахильгов подчеркнул, что право регрессного иска используется довольно часто.

Пока нельзя сказать будут ли Apple и Google подчиняться требованиям Роскомнадзора относительно блокировки мессенджера «Телеграм». Пока не было подобных прецедентов, — сказал «Эху» главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

Карен Казарян добавил, что и в других странах, где раньше запрещали мессенджер, цифровые магазины Apple и Google официально не работали.

Блокировка мессенджера «Телеграм» не должна сказаться на других интернет-сервисах. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В ближайшее время Роскомнадзор не прекратит борьбу с мессенджером «Телеграм». Сейчас это для них вопрос репутации, — сказал в эфире «Эха» главный редактор издания «Медиазона» Сергей Смирнов.

Сергей Смирнов добавил, что Роскомнадор сам решения о блокировке не принимал, он выполняет чье-то указание. Кто именно отдал такой указ ведомству пока сказать нельзя, — отметил главред «Медиазоны».

Комментарии

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sensei54 17 апреля 2018 | 18:23

Телеграм продолжает работать в прежнем режиме.
«Никанор Иванович заявил, что ему необходимо лично повидать иностранца, но получил от переводчика отказ: никак невозможно. Занят. Дрессирует кота.
– Кота, ежели угодно, могу показать, – предложил Коровьев.» (с)

deti_sgoreli_izza_karlika 17 апреля 2018 | 18:26

sensei54: Бугага))) Не особо пользовался телеграммом, но теперь буду принципиально))) Так и надо – иметь эту преступную и тупую власть во все щели. До тех пор, пока люди не поднимутся и нее свергнут воров России.
Пашке Дурову респект и уважуха!!

sensei54 17 апреля 2018 | 18:44

deti_sgoreli_izza_karlika: Пашке Дурову респект и уважуха!!
................................................................................................................
И главное - не вступать ни в какие переговоры с гэбэшниками.

laits 17 апреля 2018 | 19:00

sensei54: Павлу Дурову спасибо за телегу) Хоть где-то можно спокойно высказывать свое мнение и чувствовать себя свободно. Это дорогого стоит

max3446 17 апреля 2018 | 18:30

Сегодня, 17 апреля, во время посещения 34-го Космического симпозиума в Колорадо, сотрудники американских спецслужб задержали председателя Государственного космического агентства Украины Павла Дегтяренко и генерального конструктора Конструкторского бюро «Южное» Александра Дегтяренко.

Задержание было произведено в связи с подозрением в причастности украинских чиновников к незаконной продаже в КНДР проектной документации, послужившей основой для северокорейской ракетной программы.

В Колорадо из Вашингтона экстренно вылетел посол Украины в США Валерий Чалый.

Напомним, 14 августа 2017 года в газете «The New York Times» появилась статья об успехах Северной Кореи в разработке баллистических ракет, способных поражать территорию США.

Авторы материала тогда связали технологический прорыв северокорейских ученых с получением ими проектной документации от КБ «Южное».

gaza_net_zhgem_vatu 17 апреля 2018 | 19:22

max3446: КБ Южное опровергло эту инфу.. иди ищи еще!)

woodpeker 17 апреля 2018 | 18:39

Вопрос репутации чиновника всегда выше здравого смысла. Вот к примеру Беслан вспомнить...

morshoff 17 апреля 2018 | 18:41

Вот какие проблемы неповинным посторонним людям создал Дуров своей неуступчивостью .

polikarpich 17 апреля 2018 | 19:04

morshoff: Это как можно иметь такое извращённое мышление?!!! Перевернуть всё с ног на голову. Впрочем, старые тоталитарные прихватки и уловки. "Ату его, это он во всём виноват! Это он всех подвёл!"
А Дуров, естественно, не вписывается в нынешний российский холуеориентированный режим.

mikegolubchik 17 апреля 2018 | 19:08

morshoff: В реестр запрещенных IP адресов неповинных посторонних людей кто вносил? Дуров? Нет Роскомнадзор. Эти люди никаких vpn сервисов не открывали, телеграма там не было. У них там сайты были или другие сервисы.

tks 17 апреля 2018 | 18:53

[:|||Роскомнадзор планирует|||:]

Видимо, хорошо там планчиком укурились...

vit0nix 17 апреля 2018 | 18:59

Роскомнадзор и репутация, это как честный депутат

stas_russkiy 17 апреля 2018 | 19:00

На очереди подсети Европы, Китая, Сингапура, Австралии, Японии, Южной Америки, Индии и Африки, короче все те, кто предоставляет услуги VPS и VDS хостингов...

monkur 17 апреля 2018 | 19:05

Работает, сегодня проверил:) Знакомый только сегодня установил его из принципа, ну типа бунтарский дух проснулся:) Думаю скоро телетайп будем в квартирах устанавливать, ну кто самый продвинутый будет. Кто по проще разучат «азбуку Морзе» и сигнальные флажки:(

murad_manapov 17 апреля 2018 | 19:13

работа роскомПозора - это символ новой российской власти

ugiazov 17 апреля 2018 | 20:08

Расскажу ему, как было со мной
Как лечили от свободы меня

Как хотели, чтобы был я слепой
У слепого так легко все отнять
Как хотели за меня все решать
В чем ходить, где жить и чем мне дышать
Как хотели запретить мне мечтать,

: Олег Газманов - Свежий ветер

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