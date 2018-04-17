ФСИН проводит проверку по факту смерти в СИЗО Петербурга предпринимателя Валерия Пшеничного
Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Новая газета», ссылаясь на экспертов, утверждает, что Пшеничный был убит. При этом на теле обнаружены следы пыток.
Ситуация очень запутанная, — говорит корреспондент «Фонтанки.ру» Ирина Тумакова. Она также обеспокоена судьбой второго фигуранта дела, Глеба Емельченкова, который также находится в СИЗО.
Пшеничный был фигурантом дела о хищении средств Минобороны при строительстве подводной лодки «Варшавянка». Бизнесмен был задержан в середине января. 56-летнего мужчину нашли мертвым в СИЗО 5-го февраля.
По последним данным, к бизнес-омбудсмену Борису Титову поступило депутатское обращение о проверке смерти Пшеничного. Он пообещал также разобраться в ситуации.
Комментарии3
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bozman1944 17 апреля 2018 | 18:36
Сначала он сам себе сломал позвоночник, а потом решил приколоться и сам себя изнасиловал. Затем, в экстазе, прижёг себе спиралью кипятильника язык и уже доведя себя до оргазма, отбил себе почки. Думаю, выводы комиссии это подтвердят.
stas_russkiy 17 апреля 2018 | 18:38
"ФСИН проводит проверку..."
Сами убьём, сами расследовать будем...
murad_manapov 17 апреля 2018 | 19:07
чё, пацаны, оборонсервис?