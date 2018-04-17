ФСИН проводит проверку по факту смерти в СИЗО Петербурга предпринимателя Валерия Пшеничного

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Новая газета», ссылаясь на экспертов, утверждает, что Пшеничный был убит. При этом на теле обнаружены следы пыток.

Ситуация очень запутанная, — говорит корреспондент «Фонтанки.ру» Ирина Тумакова. Она также обеспокоена судьбой второго фигуранта дела, Глеба Емельченкова, который также находится в СИЗО.

Пшеничный был фигурантом дела о хищении средств Минобороны при строительстве подводной лодки «Варшавянка». Бизнесмен был задержан в середине января. 56-летнего мужчину нашли мертвым в СИЗО 5-го февраля.

По последним данным, к бизнес-омбудсмену Борису Титову поступило депутатское обращение о проверке смерти Пшеничного. Он пообещал также разобраться в ситуации.