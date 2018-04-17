Западная пресса пытается прояснить обстоятельства гибели журналиста из Екатеринбурга Максима Бородина
Он был среди первых, кто стал писать о российских наемниках в Сирии.
Берлинская Тагесшпигель ссылается на коллег Бородина, в частности, на главного редактора интернет-издания Новый день, для которого он писал свои статьи. Они считают, что речь идет ни о случайности – падении из окна пятого этажа, ни о самоубийстве. Издание, среди почти всех пишущих на эту тему западных СМИ, указывает на то, что за несколько дней до гибели журналист звонил своему другу, сообщая о слежке за ним и потом о каких-то людях в камуфляже на его лестничной площадке. Правда потом, отмечает автор, Бородин перезвонил и сказал, что, скорее всего, ошибался в своих подозрениях. Главной темой последнего времени, о которой писал журналист, была судьба бойцов ЧВК Вагнера из уральского города Асбест, которые погибли в Сирии в результате американского авиаудара 7 февраля. Тагесшпигель особо подчеркивает, что частная военная компания принимала участие, «в операции по захвату власти в Крыму и в боевых действиях на востоке Украины» (цитата по сайту Инопресса).
Нью-Йорк таймс обращает внимание на то, что смерть 32-летнего Максима Бородина не рассматривается Следственным комитетом России как подозрительная, и что расследование дела о гибели журналиста проводиться не будет. Французская Фигаро, в свою очередь, обращает внимание на то, что работая над другими неоднозначными темами, раздражавшими власти, Бородин уже становился жертвой нападения. Что касается ЧВК Вагнера, то, как пишет газета, писать о непризнанном российскими властями подразделении и о запрещенном законом наёмничестве, тем более, цитата, «о секретном возвращении тел бойцов на родину, небезопасно». При этом газета приводит свидетельства других коллег и друзей Максима Бородина, которые говорят, что он с трудом справлялся с тягой к алкоголю и вел нездоровый образ жизни. Земляк журналиста, известный российский оппозиционер Леонид Волков, в свою очередь, винит в его гибели власти, которые, цитата, «медленно убивали» Бородина, лишая его всякой профессиональной перспективы.
Друг Бородина Вячеслав Башков назвал подозрительным то, что никто из тех, кто разговаривал с Бородиным за день до его гибели, до сих пор не были допрошены.
Комментарии5
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sir_charlie 17 апреля 2018 | 18:20
Ройзман, как всегда, перестарался с лечением наркомана?
Покупавшего не у правильных дилеров
dataan 17 апреля 2018 | 18:24
А чего там объяснять. Всем и так понятно, что сейчас напишут подпиндосовские сми. Мол Бородин, испил в машине теперь уже жидкого "Новичка", достав его из чемодана с гречкой. Но, как известно, "Новичек" сейчас не надёжное средство, то Путин его за углом и кончил самолично.
diximania1948 17 апреля 2018 | 18:30
Это уже тенденция; в Путинской России выживают только пропагандоны, журналистов убивают либо калечат, список уже большой.
kaplan911 17 апреля 2018 | 19:39
Ещё одна жертва бандито\ганстерито\режима.
Блин, когда силы коалиции уничтожали ЧВК в Сирии, ни одна ракета С-300, ни один
сокол ВСК России......НЕ ПРЕПЯТСТВОВАЛ, не шелохнулся, не защитили.
Пригнулись.
Когда летели Томагавки США, авиация Великобритании и Франции наносили удары,
наши С-300......опять пригнулись. А соколы из ВКС......памперсы меняли.
А как убивать беззащитного одного журналиста толпой - то да, здесь они орлы, херои.
Ну куда это.....у них есть что-либо ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ?!
И подвывающие им портянки - этот гнилой и продажный люд........
ПОЛУЧАТ СВОЁ.
Каждый.
abuvgrobu 17 апреля 2018 | 19:59
Всё как всегда: этот персонаж был никому не нужным алкашом, отчего-то возомнившим себя журналистом и то и дело пытавшемся нажить себе денег и "имя" на "жареных" темах, в итоге персонаж то ли по-пьяни, то ли осознав никчемность и и бесперспективность своего дальнейшего существования свалился в окошко, а виноват, конечно же, "кговавый режим"..