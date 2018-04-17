Президент Словакии принял отставку главы МВД из-за протестов после убийства журналиста

Массовые митинги идут в стране уже третий месяц.

Министр внутренних дел Словакии Томаш Друцкер отработал на новом посту всего три недели. Накануне он объявил, что уходит в отставку, потому что не может уладить ситуацию. При этом министр высказался против отставки главы полиции. По его словам, поляризация общества сильна и это не удовлетворит протестующих. В воскресенье в столице Словакии Братиславе более 30 тысяч человек вышли на антиправительственный протест. Они потребовали полного расследования убийства 27-летнего журналиста Яна Куциака и его невесты.

Протесты начались в феврале, после того после того, как полиция обнаружила тела репортера и девушки в их доме. Мотивом убийства сразу назвали профессиональную деятельность журналиста. Куциак перед смертью расследовал связи политиков страны с итальянской мафией. В связи с убийством Куциака премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку. Новым премьером назначен Петер Пеллегрини. Под его руководством также было сформировано новое правительство.

Исполнять обязанности главы МВД временно будет премьер-министр.