Президент Словакии принял отставку главы МВД из-за протестов после убийства журналиста
Массовые митинги идут в стране уже третий месяц.
Министр внутренних дел Словакии Томаш Друцкер отработал на новом посту всего три недели. Накануне он объявил, что уходит в отставку, потому что не может уладить ситуацию. При этом министр высказался против отставки главы полиции. По его словам, поляризация общества сильна и это не удовлетворит протестующих. В воскресенье в столице Словакии Братиславе более 30 тысяч человек вышли на антиправительственный протест. Они потребовали полного расследования убийства 27-летнего журналиста Яна Куциака и его невесты.
Протесты начались в феврале, после того после того, как полиция обнаружила тела репортера и девушки в их доме. Мотивом убийства сразу назвали профессиональную деятельность журналиста. Куциак перед смертью расследовал связи политиков страны с итальянской мафией. В связи с убийством Куциака премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку. Новым премьером назначен Петер Пеллегрини. Под его руководством также было сформировано новое правительство.
Исполнять обязанности главы МВД временно будет премьер-министр.
Комментарии2
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evgolius7 17 апреля 2018 | 18:21
Президент Словакии принял отставку главы МВД из-за протестов после убийства журналиста
В нормальных странах так.
В ненормальных дают ордена.
deti_sgoreli_izza_karlika 17 апреля 2018 | 18:22
У нас сколько министров подало в отставку после убийства Политковской, Щекочихина, Бабуровой, Эстемировой и тд и тп?