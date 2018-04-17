Датскому режиссеру Ларсу фон Триеру могут наконец простить неудачную шутку, прозвучавшую на Каннском кинофестивале
7 лет назад режиссер заявил, что симпатизирует Гитлеру и сам якобы является нацистом. Несмотря на последовавшие извинения, фон Триера объявили персоной нон грата на кинофестивале. Между тем, сейчас, как сообщает портал «СкринДейли», фильм Триера «Дом, который построил Джек», может быть включен в программу кинофестиваля.
Комментарии4
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metlag 17 апреля 2018 | 17:41
Есть вещи, которыми шутить нельзя.
Только мерзавцы шутят насчет массовых убийств людей.
Триер или мерзавец или просто дурак.
mbh_vor_n1 17 апреля 2018 | 17:50
metlag: Он бандеровец.
zaqs 17 апреля 2018 | 17:51
metlag: Юмор - это инструмент анализа, призванный выявить противоречия. Не шутя, нельзя вполне понять явление.
nikvol 17 апреля 2018 | 17:59
С такими темпами исламизации скоро вся Европа "шутить" начнет.