В Уфе по делу об экстремизме арестован член общины «Свидетелей Иеговы» Анатолий Вилиткевич
Об этом сообщает правозащитный центр «Сова». По их данным, верующий был задержан 10-го апреля. Решение о его отправке в СИЗО было вынесено два дня спустя.
Вилиткевича обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации. Ему грозит от 2-х до 6-ти лет колонии. Правозащитники отмечают, что за последние годы в разных регионах России возбужден целый ряд дел против иеговистов, но до сих пор арестован был только один человек в Орле. Это поданный Дании Дэнис Кристенсен.
Комментарии7
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polikarpich 17 апреля 2018 | 17:40
Очередного "террориста" нашли наймиты воровской власти?
Ну и как, многих он убил, сколько терактов планировал, на кого покушался?
dataan 17 апреля 2018 | 17:47
Это та еще пиндосовская секта. Ну да у нас, православных, ей ловить нечего.
ushkujnik 17 апреля 2018 | 17:42
Секта "Свидетели Иеговы" - секта тоталитарная, заточенная на экономические цели, к тому же под полным контролем спецслужб США...
Ни о какой "вере" тут говорить не приходится. Шум в защиту "верующего" могут поднимать только или придурки, или подонки. Вторых явно больше. Тем более, среди правозаступников, манипулируемых из тех же источников, что и сектанты-свидетели...
annacrimea 17 апреля 2018 | 17:47
ushkujnik: А-а-а... Вон как оказывается! Так что - Адольф Алоизиевич был прав? Да?
naivnyk 17 апреля 2018 | 17:43
Вот кого бы на кол посадить! Спросите - за что, да просто из удовольствия, тем более природе вреда не будет)
annacrimea 17 апреля 2018 | 17:45
Жуть и мракобесие! Дядя Федор очень лаконично все это показал в "Убрать свидетелей"...
komkon2 17 апреля 2018 | 18:00
А в чем именно состоял его экстремизм? В том, что он почитал священную книгу под названием "Библия", которую как огня боятся наши священнослужители.