В Уфе по делу об экстремизме арестован член общины «Свидетелей Иеговы» Анатолий Вилиткевич

Об этом сообщает правозащитный центр «Сова». По их данным, верующий был задержан 10-го апреля. Решение о его отправке в СИЗО было вынесено два дня спустя.

Вилиткевича обвиняют в участии в деятельности экстремистской организации. Ему грозит от 2-х до 6-ти лет колонии. Правозащитники отмечают, что за последние годы в разных регионах России возбужден целый ряд дел против иеговистов, но до сих пор арестован был только один человек в Орле. Это поданный Дании Дэнис Кристенсен.