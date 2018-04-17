Сайт Роскомнадзора подвергся DDоS-атаке и не работает уже около получаса
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора. Там напомнили, что накануне были проведены две DDоS-атаки на официальные интернет-ресурсы службы. Атаки были успешно отражены.
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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора. Там напомнили, что накануне были проведены две DDоS-атаки на официальные интернет-ресурсы службы. Атаки были успешно отражены.
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
Комментарии19
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dataan 17 апреля 2018 | 17:34
Ерунда. Это Пашкина работа, Паша психует от бессилия на прощание. :)
vilingrad 17 апреля 2018 | 17:53
dataan: Атаки также успешно отражены, как кривые советские ракетки в руках арабов отразили Томагавки:)
tvitov66 17 апреля 2018 | 18:07
vilingrad: вот что выплаты в неправославном биткоине творят ...
seryj_wolk 17 апреля 2018 | 17:35
Маленькая кровавая месть! )))
eduard53 17 апреля 2018 | 17:37
ИМХО, символическая борьба вольных мозгов со служивыми ...
tag188 17 апреля 2018 | 17:39
Так и скажите -- сам себя заблокировал.
tks 17 апреля 2018 | 17:40
Да чтоб он совсем рухнул нахрен.
eniro 17 апреля 2018 | 17:48
tks: А может лучше "в консерватории что-то подправить?, чем мусоропроводы заваривать? Или "не наш путь"?
grishakras 17 апреля 2018 | 17:42
Жидко обосруться троечники: не сейчас , так , точно , в недалёком бедующем
e_mae 17 апреля 2018 | 17:48
Роскомнадзор тужился аж всрался.
y3emen1 17 апреля 2018 | 17:51
обезьяна с гранатой всегда имеет 100% гарантию на суицид
klegg 17 апреля 2018 | 17:53
хулиганье, как не стыдно, атаковать такой уважаемый орган!
zemljanka 17 апреля 2018 | 17:54
Допрыгались.
Респект Дурову, его команде, и сетевому братству.
pusto1 17 апреля 2018 | 17:54
снимай парик, все знают, что ты лысый
zolingen 17 апреля 2018 | 17:55
Хорошая новость
plank1957 17 апреля 2018 | 17:57
Чтобы он совсем никогда не работал и, вообще, чтобы IP-адреса домашних компов всех сотрудников РКН тоже были заблокированы.
kaplan911 17 апреля 2018 | 17:59
Чтоб он навсегда заглох.....РосКомПозор.
stas_russkiy 17 апреля 2018 | 18:00
Провайдеры, вместо отбрасывания запросов идущих на "запрещённые" адреса (DROP), перенаправляют эти запросы на сайт РКН (FORWARD)... Чем больше адресов "блочишь" тем дольше сам лежишь в отключке...
lager23 17 апреля 2018 | 18:03
Так этим рептилоидам и надо!
Мочите их без устали!