Пользователи Твиттера сообщают о сбоях в его работе
Нарушения зафиксированы в России, Европе, США и Японии. Пользователи жалуются, что не видят главной страницы соцсети и у них не загружаются твиты.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Нарушения зафиксированы в России, Европе, США и Японии. Пользователи жалуются, что не видят главной страницы соцсети и у них не загружаются твиты.
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mbh_vor_n1 17 апреля 2018 | 17:47
Наплевать на твиттер.
И на телеграм кладём с прибором!
dataan 17 апреля 2018 | 17:50
Что замолчали, хомячки подпиндосовские? Или Твиттер тоже Роскомнадзор бахнул? :)))))))))
Весь интернет положить надо, ВЕСЬ, во всём мире!!!
equus 17 апреля 2018 | 17:54
dataan:
Большевики теперь интернет хотят разрушить до основания..?
А затем... построить рабоче-крестьянский фидонет..??
;-))
dataan 17 апреля 2018 | 17:57
equus: Ну не совсем так. Просто как снами, так и сними. Как сказал Владимир Владимирович, Либо все будут по закону и по чесноку жить, либо не будет никого. Согласен с ним полностью. Так что интернет это только начало. :)
equus 17 апреля 2018 | 18:04
dataan:
Понятно... Хотите новый "большой взрыв", новую правильную вселенную...
pavel_3768 17 апреля 2018 | 18:03
dataan: ты ж заработка лишишься, имбецил. Чему радуешься, то?