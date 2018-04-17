Вещество, использованное при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, было жидким
Об этом сообщает Скай Ньюс со ссылкой на данные британского Министерства окружающей среды. Основным местом применения отравляющего вещества был дом Скрипаля. Ранее министерство объявило об операции по очистке ряда мест по всему Солсбери. Речь шла о небольшом количестве возможно зараженных объектов.
Комментарии16
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stebinmaku 17 апреля 2018 | 17:40
Угу, концентрированный туман..
mbh_vor_n1 17 апреля 2018 | 17:43
Это была сперма из пробирки Колина пауэлла.
r88w556xl4 17 апреля 2018 | 17:45
Так что там с "Новичком", лжецы из Мелкобритании?
patrik05 17 апреля 2018 | 17:45
Вещество, использованное при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, было жидким...
Жидкое и коричневое?
r88w556xl4 17 апреля 2018 | 17:48
patrik05: Жидкое и коричневое?
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Именно в этом веществе сидят сейчас те, кто гундосил о "Новичке" и об участии в отравлении России.
dataan 17 апреля 2018 | 18:07
Ну, если жидким, то разве только если только мoчa Терезы Мэй. Уж там то яду предостаточно. Думаю, она в этом скоро признается. И даже не удивлюсь ее такому откровению. :)))
vilingrad 17 апреля 2018 | 17:51
stebinmaku: Сравните варианты новостных уточнений по делу Скрипаля: сообщения о фактических уликам, то есть данные расследования. И "Зимняя вишня"- вброс версий одна нелепее другой, чтобы замутить мозг российского гражданина белым шумом. Проводка, крыша, открыто-закрытые двери, электрики, выкл/вкл сигнализация...и можно увести от напрашивающегося вывода- в стране бардак и чекисты с ним не справляются.
stakanoff 17 апреля 2018 | 18:04
stebinmaku: сиреневый...
sir_charlie 17 апреля 2018 | 17:41
Дв, английский антисемитизм прочнее немецкого. Но жиже польского
naivnyk 17 апреля 2018 | 17:41
Надоели уже, даже не смешно... А гречка как?
nanarysix 17 апреля 2018 | 17:44
Тереза насрала под дверь жидким поносом.
tks 17 апреля 2018 | 17:49
После этой новости новый приступ поноса по Центральным Трубам Российской ТелеКанализации будет такой же субстанции...
nikmart001 17 апреля 2018 | 17:53
Точно клофелин!
vladimirbelarus 17 апреля 2018 | 17:54
Почему бы и нет? У рашки всё жидкое после удара США по сирийским преступникам. Вот Лавров тоже врал врал, да заврался: https://gazetaby.com/cont/art.php?sn_nid=137643
nikvol 17 апреля 2018 | 17:55
Т.е., не гречка, а водка? Выпив которой, агент-убийца помочился на ручку двери.
pravdatut 17 апреля 2018 | 18:01
Яд в жидком виде легче применять и это хорошо знают чк.