Российским студентам, обучающимся в «недружественных» странах, предложили вернуться на родину
Об этом пишет «Коммерсантъ». Соответствующий проект запустило Россотрудничество. Предложение касается россиян, которые учатся в вузах Великобритании, а также ряда других государств, и которые хотят вернуться в Россию «по политическим причинам». Россотрудничество обещает помочь студентам, а именно перевести их в МГИМО или трудоустроить. Декан факультета управления и политика МГИМО Генри Сардарян заявил, что вуз сумеет в экстренном порядке принять несколько сотен студентов.
Ранее Министерство образования сообщало, что в прошлом году в зарубежных вузах обучалось около 60-ти тысяч россиян.
Инициатива возвращать российских студентов из «недружественных стран», — это не более чем политическая риторика. Такое мнение в эфире «Эха» высказал экономит Сергей Алексашенко.
Сергей Алексашенко добавил, что большинство российских студентов за рубежом нацелены на то, чтобы найти работу там.
Комментарии44
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forfor 17 апреля 2018 | 17:48
Интересно, Лизонька вернётся? )))
srk2658lu 17 апреля 2018 | 17:57
Холостой выстрел....
grishakras 17 апреля 2018 | 18:01
Лучшие остануться, а депутатских трудоустроят.
ly4_sveta 17 апреля 2018 | 18:01
Детей слесаря Петрова, шофера Иванова и
и уборщицы Сидоровой там нет. Значит, на
возврат Песковы, Железняки, Мизулины,
Толстые и прочий отряд умственно-маломощной
золотой молодежи воровского чиновничества.
Они не совсем идиоты, хотя и
места в МГИМО им уже приготовлены, 100 из
60000. ))) Все для своих, только эти дети уже
пропитались свободой и в ,,тюрьму народов" уже
ни за какие деньги. Скорее Песков сбежит к своей
дочке после отставки или в Америку к Навке.
nikolaitschi 17 апреля 2018 | 18:04
Если вернутся, то гражданами новой Родины с целю заработать и вернуться домой.
volkov_25 17 апреля 2018 | 18:07
для кого то США и Англия дружественные, а для 76 % враги.