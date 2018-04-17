Ряд компаний могут подать в суд на Роскомнадзор
Речь идет о бизнесменах, которые пострадали из-за блокировки мессенджера Телеграм, — сказал «Эху» адвокат Калой Ахильгов.
Калой Ахильгов подчеркнул, что право регрессного иска используется довольно часто.
Комментарии23
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r88w556xl4 17 апреля 2018 | 17:06
"Закон суров, но это закон".
Капитализм - будь готов к убыткам или краху, твои доходы интересны только для тебя и никто не обязан о них заботиться при принятии законов.
evgolius7 17 апреля 2018 | 17:12
Россия - это страна, где заблокированный Телеграм работает лучше, чем продвигаемый Глонасс
r88w556xl4 17 апреля 2018 | 17:17
evgolius7: Не говори гоп, пока не перепрыгнул. Скоро твой Телеграм прикажет долго жить. Конечно, я тебя понимаю, это большая утрата для террористов и госпереворотчиков, а законопослушному народу абсолютно плевать.
dsa_dsf 17 апреля 2018 | 17:23
r88w556xl4: надейся и жди!
i_one_off 17 апреля 2018 | 17:43
r88w556xl4:
"Использую я Телеграм,
А завтра родину продам".
Так что ли по-вашему? Знаем, слыхали.
shoorah 17 апреля 2018 | 18:00
r88w556xl4: А если у террористов комп под Windows работает - будем блокировать Майкрософт?
pavelmistery 17 апреля 2018 | 17:26
r88w556xl4: Вообще-то правительство и сам закон должен забоится о капитале, иначе сами знаете что будет с экономикой
anticolonel 17 апреля 2018 | 17:35
r88w556xl4: В РФ не капитализм.
annacrimea 17 апреля 2018 | 17:11
Бодался теленок с дубом...
sergirusso 17 апреля 2018 | 17:25
annacrimea: Один теленок(Солженицын) перебодал дуб под названием СССР...
jetsam 17 апреля 2018 | 17:11
назовите хотя бы одну?
я гвоздички на кладбище пошлю ей.
andre_klimov 17 апреля 2018 | 17:38
jetsam:
Ключевые слова - "регрессивный иск". Это означает, что компании, пострадавшир от действий российского государства, являющиеся партнерами зарубежных фирм, передадут зарубежным фирмам право регрессивного иска по данной ситуации. Чаще всего оно уже прописано в контрактах. А те, кто снаружи - вполне себе успешно судятся с российским государством.
condor00 17 апреля 2018 | 17:15
Никакая DDoS-атака по убойной силе не сравнится с массовой подачей исков в суд. Пусть пока и неправедный.
tag188 17 апреля 2018 | 17:21
Роскомнадзору удалось невозможное, переиграть самого себя. До этого это удавалось только одному "гению" - геополитику из подворотни.
edward_1960 17 апреля 2018 | 17:25
Теперь третируемую всем развитым миром Россию еще и судебными исками завалят от компаний пострадавших от идиотизма Жарова. Да уж - хуже терроризма может быть только борьба с терроризмом. Особенно когда ее ведут такие рукожопые типы как Жаров!
stanislav1975 17 апреля 2018 | 17:25
В этой стране судиться с государством бессмысленно. Просто надо прописывать его решения как форс-мажор в контрактах.
tks 17 апреля 2018 | 17:59
stanislav1975: Так и прописывается, уже достаточно давно... Нормативка гос-ва приравнена к войнам, стихийным бедствиям, природным катастрофам...
sergirusso 17 апреля 2018 | 17:27
И ваще Плешака скинут только после того, как миллионам станет некомфортно в быту...
condor00 17 апреля 2018 | 17:34
sergirusso: И это нормально. И естественно. Естественно, когда созревание происходит индивидуально.
andre_klimov 17 апреля 2018 | 17:40
sergirusso:
Вы излишне оптимистичны. 76%, 90% - это симптомы. Уже отсутствует реакция на раздражители. Только - шок. И то - без гарантии, что жизненно важные рефлексы все-таки удастся пробудить.
i_one_off 17 апреля 2018 | 17:36
Эти троечники из РКН умеют нажимать только кнопку "DELETE".
agriment 17 апреля 2018 | 17:39
"...Речь идет о бизнесменах, которые пострадали из-за блокировки мессенджера Телеграм",
- За 20 лет не было слышно чтобы бизнесмены подали в Суд на ФНС(налоговый надзор -блокирует расчётные счета), на МЧС ( пожарный надзор- блокирует работу бизнеса) на строительный надзор – блокирует строительство и т.д. (надзоров в РФ -море Лаптевых)
почему? неужели не пострадали?
За 20 лет от всех надзоров бизнесмены научились откупаться, скоро и от Роскомнадзора научатся- "не страдать".
tks 17 апреля 2018 | 17:56
Роскомпозорище.