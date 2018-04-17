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Эксклюзив Эха 17:02, 17 апреля 2018

Ряд компаний могут подать в суд на Роскомнадзор

Речь идет о бизнесменах, которые пострадали из-за блокировки мессенджера Телеграм, — сказал «Эху» адвокат Калой Ахильгов.

Калой Ахильгов подчеркнул, что право регрессного иска используется довольно часто.

Комментарии

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r88w556xl4 17 апреля 2018 | 17:06

"Закон суров, но это закон".
Капитализм - будь готов к убыткам или краху, твои доходы интересны только для тебя и никто не обязан о них заботиться при принятии законов.

evgolius7 17 апреля 2018 | 17:12

Россия - это страна, где заблокированный Телеграм работает лучше, чем продвигаемый Глонасс

r88w556xl4 17 апреля 2018 | 17:17

evgolius7: Не говори гоп, пока не перепрыгнул. Скоро твой Телеграм прикажет долго жить. Конечно, я тебя понимаю, это большая утрата для террористов и госпереворотчиков, а законопослушному народу абсолютно плевать.

dsa_dsf 17 апреля 2018 | 17:23

r88w556xl4: надейся и жди!

i_one_off 17 апреля 2018 | 17:43

r88w556xl4:

"Использую я Телеграм,
А завтра родину продам".

Так что ли по-вашему? Знаем, слыхали.

shoorah 17 апреля 2018 | 18:00

r88w556xl4: А если у террористов комп под Windows работает - будем блокировать Майкрософт?

pavelmistery 17 апреля 2018 | 17:26

r88w556xl4: Вообще-то правительство и сам закон должен забоится о капитале, иначе сами знаете что будет с экономикой

anticolonel 17 апреля 2018 | 17:35

r88w556xl4: В РФ не капитализм.

annacrimea 17 апреля 2018 | 17:11

Бодался теленок с дубом...

sergirusso 17 апреля 2018 | 17:25

annacrimea: Один теленок(Солженицын) перебодал дуб под названием СССР...

jetsam 17 апреля 2018 | 17:11

назовите хотя бы одну?
я гвоздички на кладбище пошлю ей.

andre_klimov 17 апреля 2018 | 17:38

jetsam:
Ключевые слова - "регрессивный иск". Это означает, что компании, пострадавшир от действий российского государства, являющиеся партнерами зарубежных фирм, передадут зарубежным фирмам право регрессивного иска по данной ситуации. Чаще всего оно уже прописано в контрактах. А те, кто снаружи - вполне себе успешно судятся с российским государством.

condor00 17 апреля 2018 | 17:15

Никакая DDoS-атака по убойной силе не сравнится с массовой подачей исков в суд. Пусть пока и неправедный.

tag188 17 апреля 2018 | 17:21

Роскомнадзору удалось невозможное, переиграть самого себя. До этого это удавалось только одному "гению" - геополитику из подворотни.

edward_1960 17 апреля 2018 | 17:25

Теперь третируемую всем развитым миром Россию еще и судебными исками завалят от компаний пострадавших от идиотизма Жарова. Да уж - хуже терроризма может быть только борьба с терроризмом. Особенно когда ее ведут такие рукожопые типы как Жаров!

stanislav1975 17 апреля 2018 | 17:25

В этой стране судиться с государством бессмысленно. Просто надо прописывать его решения как форс-мажор в контрактах.

tks 17 апреля 2018 | 17:59

stanislav1975: Так и прописывается, уже достаточно давно... Нормативка гос-ва приравнена к войнам, стихийным бедствиям, природным катастрофам...

sergirusso 17 апреля 2018 | 17:27

И ваще Плешака скинут только после того, как миллионам станет некомфортно в быту...

condor00 17 апреля 2018 | 17:34

sergirusso: И это нормально. И естественно. Естественно, когда созревание происходит индивидуально.

andre_klimov 17 апреля 2018 | 17:40

sergirusso:
Вы излишне оптимистичны. 76%, 90% - это симптомы. Уже отсутствует реакция на раздражители. Только - шок. И то - без гарантии, что жизненно важные рефлексы все-таки удастся пробудить.

i_one_off 17 апреля 2018 | 17:36

Эти троечники из РКН умеют нажимать только кнопку "DELETE".

agriment 17 апреля 2018 | 17:39

"...Речь идет о бизнесменах, которые пострадали из-за блокировки мессенджера Телеграм",

- За 20 лет не было слышно чтобы бизнесмены подали в Суд на ФНС(налоговый надзор -блокирует расчётные счета), на МЧС ( пожарный надзор- блокирует работу бизнеса) на строительный надзор – блокирует строительство и т.д. (надзоров в РФ -море Лаптевых)
почему? неужели не пострадали?

За 20 лет от всех надзоров бизнесмены научились откупаться, скоро и от Роскомнадзора научатся- "не страдать".

tks 17 апреля 2018 | 17:56

Роскомпозорище.

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