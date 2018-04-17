Дуров пообещал пожертвовать миллионы долларов из своих средств на выплату биткоин-грантов администраторам прокси и VPN
Основатель Телеграм Павел Дуров пообещал пожертвовать миллионы долларов из личных средств на выплату биткоин-грантов администраторам прокси и VPN, которые предоставляют средства для обхода блокировки мессенджера. Об этом он написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте. Дуров поблагодарил компании Apple, Google, Amazon и Microsoft за неучастие в политической цензуре. Он также выразил признательность российским пользователям, которые продолжают общаться в мессенджере, несмотря на блокировку.
Комментарии22
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r88w556xl4 17 апреля 2018 | 17:03
Ещё пара терактов в Великобритании и до них наконец окончательно дойдёт то, что они собирались сделать ещё в прошлом году:
Правительство Великобритании планирует вновь заняться вопросами шифрования в Сети. В парламенте рассмотрят нормативно-правовой акт, который обяжет социальные сети и провайдеров услуг связи предоставлять дешифрованные данные государственным организациям по требованию.
Наиболее вероятным исходом кажется вариант, когда социальным платформам предложат воздержаться от использования сложных методов шифрования. «Судя по всему, закон обяжет провайдеров обеспечивать шифрование, которое может быть взломано — то есть шифрование не end-to-end», — так прокомментировал эту ситуацию парламентарий Пол Страсбургер (Paul Strasburger). Возможно, многим сервисам, функционирующим на территории Великобритании, придется убрать из маркетинговых материалов слова «end-to-end шифрование».
Интересно, как Дуров будет "бороться" в Великобритании в случае принятия там аналогичных законов, и как скоро преступника схватит интерпол за эту "борьбу" и сколько влепят срока. "Там" - это не добрая Россия, цацкаться не буду
mbh_vor_n1 17 апреля 2018 | 17:13
Таких как Дуров требуется судить за пособничество терроризму.
И чем скорее, тем всем будет лучше.
zemljanka 17 апреля 2018 | 17:16
Респект Павлу Дурову и его команде!
r88w556xl4 17 апреля 2018 | 17:19
zemljanka: За решётку пособника преступников!
alehan22274 17 апреля 2018 | 17:35
Браво, Павел! Отпендюрим путирашу (не путать с Россией) вместе. Можно и правда скинуться на это благое дело!
sandeni 17 апреля 2018 | 18:06
alehan22274: Путин здесь не при чем. От террористов страдают люди!
Честным людям скрывать нечего, поэтому все, кому есть что скрывать от спецслужб - преступники.
polikarpich 17 апреля 2018 | 17:24
mbh_vor_n1: У вас паранойя, как и у нацфюрера, что ли?
i_one_off 17 апреля 2018 | 17:31
mbh_vor_n1:
" - Деточкина на до судить за бандитизм со взломом!
- Этот тип замахнулся на самое святое, что у нас есть - на конституцию. В ней записано: от каждого - по способностям, каждому - по труду в его наличных деньгах. Деньги, товарищи, пока ещее никто не отменял." (с))
pavel_3768 17 апреля 2018 | 17:43
mbh_vor_n1: эт тебя, козёл, требуется судить за пособничество ворам.
polikarpich 17 апреля 2018 | 17:21
r88w556xl4: Дятлы, профаны и дилетанты никак не могут осознать тот факт, что шифроваться с неменьшим успехом можно и по совершенно открытому каналу связи.
Для тех, кто задался такой целью, это не проблема. Даже в Мэйл.ру.
compare 17 апреля 2018 | 17:07
этот мужчина,умеет вести дела...да."учись,студент!"
tks 17 апреля 2018 | 17:09
Дуров vs Роскомпозор, гэбятины и лично Путина (версую: блокировки - его личная инициатива, с восторгом подхваченная челядью).
pepetz 17 апреля 2018 | 17:20
Путину, прям плевок в душу.
hicat 17 апреля 2018 | 17:20
Горжусь своим соотечественником.
wurm 17 апреля 2018 | 17:23
Каких "долларов"? ДурКойнов.
andre_klimov 17 апреля 2018 | 17:31
Знатный троллинг, если учесть, что пишет он в самом что нинаесть ФСБ-шном ВК :) Генералов апоплексический удар не хватил еще? :)))
dvdd 17 апреля 2018 | 17:34
А вот это уже похоже на фарс и я начинаю думать, что Дуров совместно с ФСБ заварил эту кашу. Зачем? Пока не пойму. Может, отрабатывают сетевую войну, может выцепляют особо буйных...
goshan31 17 апреля 2018 | 17:45
dvdd: сударь , вы не поймёте , поскольку идиот..
y20160414 17 апреля 2018 | 17:45
«из своих средств»
То есть из рашко-бюджета? То есть из кармана руссо-вато-поцреотов? Продолжайте «общаться в мессенджере», принося дУРОВУ сверхприбыли.
motooppic 17 апреля 2018 | 17:49
Дуров, не маши ушами, а лучше иди и хороших телок сними и расслабься. Бабло заработал- теперь отдыхай, а не смеши нас, демократов, своей глупостью!
y20160414 17 апреля 2018 | 17:52
Reuters пишет, что нормальным людям насточертели как ЦРУ, так и кегебе, поэтому они разрабатывают открытый мессенджер. Статья (на английском) озаглавлена «France builds WhatsApp rival due to surveillance risk».
sandeni 17 апреля 2018 | 18:04
А как же правовое государство - как оплот демократии!
Все на борьбу с пособниками террористов - пользователями Телеграммом.
Всех, кто продолжает пользоваться Телеграммом следует привлекать к уголовной ответственности за нарушение демократии: ст. 315 Уголовного Кодекса РФ - штраф 200 тыс. руб., осведомителям за информацию - 30%.