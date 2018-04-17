Дуров пообещал пожертвовать миллионы долларов из своих средств на выплату биткоин-грантов администраторам прокси и VPN

Основатель Телеграм Павел Дуров пообещал пожертвовать миллионы долларов из личных средств на выплату биткоин-грантов администраторам прокси и VPN, которые предоставляют средства для обхода блокировки мессенджера. Об этом он написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте. Дуров поблагодарил компании Apple, Google, Amazon и Microsoft за неучастие в политической цензуре. Он также выразил признательность российским пользователям, которые продолжают общаться в мессенджере, несмотря на блокировку.