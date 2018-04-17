КС: Отсрочка от армии для завершения обучения в школе не должна учитываться как первая из двух

Конституционный суд России постановил, что отсрочка от армии для завершения обучения в школе не должна учитываться как первая из двух, предусмотренных законом, потому что тогда это помешает студентам завершить обучение в магистратуре вуза.

С жалобой в суд обратился житель Мордовии Павел Спиридонов. Ему исполнилось 18 лет еще до выпуска из школы. Поэтому для завершения обучения он получил отсрочку от призыва. Затем Спиридонов поступил в Мордовский госуниверситет и получил еще одну отсрочку. Однако в магистратуру поступить не успел, так как ему пришла повестка в армию. Спиридонов посчитал, что такая трактовка закона ставит его в неравные условия с теми, кому 18 лет исполняется уже после окончания школы.