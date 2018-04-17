Андрей Звягинцев войдет в состав жюри Каннского кинофестиваля
Российский режиссер Андрей Звягинцев войдет в состав жюри Каннского кинофестиваля. Об этом гендиректор фестиваля Тьери Фремо сообщил в эфире радио «Европа 1». «Сейчас Звягинцев проходит интенсивный курс английского, так как он у него так себе», — пошутил Фремо. Имена других членов жюри, в состав которого традиционно входят четыре женщины и четверо мужчин, гендиректор раскрывать не стал. Известно, что возглавит жюри актриса Кейт Бланшетт. В основную программу фестиваля включен фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова, который находится в России под домашним арестом.
Комментарии7
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naivnyk 17 апреля 2018 | 16:38
И что , теперь несмотрительное дерьмо будут силой смотреть заставлять? Если Михалков снял дерьмо, типа 2,3, то не пошли на него )))
serg2010 17 апреля 2018 | 16:43
naivnyk: До Михалкова нужно дорасти.
alehan22274 17 апреля 2018 | 16:44
Хорошо , что Эхо повторяет эту новость - вот действительно - есть гордость за Россию когда А. Звягинцева выбирают в жюри Каннского фестиваля! Еще не все потеряно, значит:))
naivnyk 17 апреля 2018 | 16:48
alehan22274: Гагарин - фигня! Вот звягинцев, то да )))
serg2010 17 апреля 2018 | 16:52
naivnyk: На месте Гагарина многие могли бы оказаться, а вот на месте Сталина - только он сам.
naivnyk 17 апреля 2018 | 16:54
serg2010: Не поспорю....
alehan22274 17 апреля 2018 | 17:42
naivnyk: Звягинцев хоть что-то позитивное в этом отстое. А Гагарин был в 60 лет назад... Ты еще долго будешь это жевать?