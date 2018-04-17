Российский режиссер Андрей Звягинцев войдет в состав жюри Каннского кинофестиваля. Об этом гендиректор фестиваля Тьери Фремо сообщил в эфире радио «Европа 1». «Сейчас Звягинцев проходит интенсивный курс английского, так как он у него так себе», — пошутил Фремо. Имена других членов жюри, в состав которого традиционно входят четыре женщины и четверо мужчин, гендиректор раскрывать не стал. Известно, что возглавит жюри актриса Кейт Бланшетт. В основную программу фестиваля включен фильм «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова, который находится в России под домашним арестом.