Жители Одинцово жалуются, что из-за закрытия полигона «Ядрово» образовалась несанкционированная свалка
Жители Одинцово жалуются, что из-за закрытия полигона «Ядрово» образовалась несанкционированная свалка в 8-м микрорайоне города. По их словам, местная коммунальная служба свозит мусор на территорию промзоны и сжигает его там. Местные жители жалуются, что из-за дыма и гари по ночам нечем дышать. Компания «Одинцовское коммунальное хозяйство и благоустройство» подтвердила РБК, что у них был договор с полигоном «Ядрово», полигон перекрыли. Однако они не собираются постоянно свозить мусор в промзону и даже обещают постепенно вывезти его оттуда полностью.
Комментарии16
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sergirusso 17 апреля 2018 | 16:37
Закон сохранения массы.В изложении на русском языке этот закон сформулирован в “Рассуждении о твёрдости и жидкости тел” (1760), где он дан в таких выражениях:
“Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому. Так, ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте; сколько часов положит кто на бдение, столько же сну отнимет. Сей всеобщей естественной закон простирается и в самые правила движения: ибо тело, движущее своею силою другое, столько же оные у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение получает” - М.В.Ломоносов.
vladimirgornitsky 17 апреля 2018 | 16:42
sergirusso:
И я о том же подумал, Вы меня опередили.
Путин может нарушать и нарушает Конституцию, российские законы, международное право.
Но и он бессилен перед законами природы.
perestarok 17 апреля 2018 | 16:56
vladimirgornitsky: "Путин может нарушать и нарушает Конституцию, российские законы, международное право.
Но и он бессилен перед законами природы."
Да, вот. До путина в стране не было ни одной свалки. Если бы выбрали Навального, то свалок бы не было.
apels 17 апреля 2018 | 17:34
perestarok: Не известно что было бы, выбрав другого. Но точно известно про то, что при Путине.
Если проблему свалок начать сейчас на переход к мусоропереработке то лет через 10 проблема решиться. Путин всегда запаздывает ну и его вовсе не интересуют внутренние проблемы.
perestarok 17 апреля 2018 | 16:53
"Жители Одинцово жалуются, что из-за закрытия полигона «Ядрово» образовалась несанкционированная свалка"
Это уже становится смешно. Вопрос решён чисто по-русски.
forward 17 апреля 2018 | 16:55
Весь мир жизни учим, а под Мочевой со ссылками разобраться не можем.
Жидкость расейская
forward 17 апреля 2018 | 16:57
forward: под Москвой, со свалками, дикость,
Извините....
salut__521 17 апреля 2018 | 16:59
Не беда. К сортирам с дырками на обоср...х досках привыкли, привыкните и к свалкам...
tks 17 апреля 2018 | 17:00
Надеюсь, в Барвихе, районе обитания подлых существ, грядет "свалочный кризис".
uakolesov 17 апреля 2018 | 17:02
А ведь к Москве подбираются. А вы думали пронесёт.
pensioner25 17 апреля 2018 | 17:12
У людей это в крови: за территорию квартиры или дома с участком мусор вынесли - значит, выбросили. У соседа ли он теперь под забором или в ста метрах от них - главное, что с глаз долой. То, что мусор продолжает вонять, тухлая вода впитываться в землю, это их уже не интересует. Но так продолжается до тех пор, пока не образуется огромная гора хлама, мимо которой уже просто так не пройти. Она начинает угрожать их здоровью, и тогда самое время бить в колокола. К сожалению, об экологии мы думаем в самый последний момент. Пора осознать свои ошибки и делать выводы: самим перестать гадить и от власти требовать принятия взвешенных решений. Чиновники-то, наверное, у огромных свалок не селятся. Выход один - раздельный сбор мусора и его переработка. Или внедрение новых технологий: где-то (возможно, в Японии) ученые изобрели бактерии или что-то еще, которые съедают легкий пластик. Всем миром, общими усилиями - только так можно бороться с залежами мусора, коим нет числа.
perestarok 17 апреля 2018 | 17:17
pensioner25: "pensioner25
Игнорировать 17 апреля 2018 | 17:12
У людей это в крови: за территорию квартиры или дома с участком мусор вынесли - значит, выбросили. У соседа ли он теперь под забором или в ста метрах от них - главное, что с глаз долой. То, что мусор продолжает вонять" - это вина Путина.
mladek 17 апреля 2018 | 17:21
Везите мусор в Барвиху и Жуковку! Там живут патриоты, которым дым отечества и сладок, и приятен.
oneoretwo 17 апреля 2018 | 17:27
...сдается, что деньги, выделенные в свое время по статье "мусоросжигательные заводы", давно освоены плешивыми путриотами по статье "домики на лазурном берегу"...
ly4_sveta 17 апреля 2018 | 17:35
Зовите Путина. Он главный по свалкам, мусору и прочим
отходам, во всех смыслах этих слов.
annacrimea 17 апреля 2018 | 17:43
А что, кто-то обещал полное и повсеместное исчезновение мусора как такового? Все правильно: "Ты туда не ходи! Ты сюда ходи!", - так и мусор теперь везут не "тудой", а "сюдой". А сколько нибудь внятной программы в отношении тбо - ее как не было так и нет...