Студент НИУ ВШЭ проводит одиночный пикет против блокировки Телеграм в России

В Москве на Арбате студент Высшей школы экономики и один из авторов телеграм-канала «Кинокляча» Григорий Волчков проводит одиночный пикет против блокировки Телеграм в России. Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», Полиции поблизости нет. Проведению пикета никто не мешает. Волчков также планирует запустить флэшмоб #зателеграм в различных соцсетях, чтобы привлечь внимание к проблеме блокировки мессенджера.

Напомню, накануне во время акции в поддержку Телеграм на Лубянке было задержано 12 человек. 10 из них оставили в отделении до 18-го апреля.