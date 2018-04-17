Студент НИУ ВШЭ проводит одиночный пикет против блокировки Телеграм в России
В Москве на Арбате студент Высшей школы экономики и один из авторов телеграм-канала «Кинокляча» Григорий Волчков проводит одиночный пикет против блокировки Телеграм в России. Как сообщает корреспондент «Эха Москвы», Полиции поблизости нет. Проведению пикета никто не мешает. Волчков также планирует запустить флэшмоб #зателеграм в различных соцсетях, чтобы привлечь внимание к проблеме блокировки мессенджера.
Напомню, накануне во время акции в поддержку Телеграм на Лубянке было задержано 12 человек. 10 из них оставили в отделении до 18-го апреля.
Комментарии16
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kindman_a 17 апреля 2018 | 16:35
В Южной Корее сейчас бы уже два миллиона студентов требовали отставки правительства и добились бы.
naivnyk 17 апреля 2018 | 16:40
kindman_a: А в России не вышли, почему? )
kindman_a 17 апреля 2018 | 16:42
naivnyk:
См. Закон РФ "О массовых мероприятиях и митингах".
Такого ведь нигде больше нет, да? :-)))
naivnyk 17 апреля 2018 | 16:44
kindman_a: Мы в конце 80х выходили, а почему сейчас не выходят? )
brandfa 17 апреля 2018 | 17:24
naivnyk: Мы в конце 80х выходили, а почему сейчас не выходят
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Именно поэтому и не выходят - посмотрели как в результате вашего "выхода в конце 80", великая и прекрасная страна превратилась в огромную помойку ... и боятся теперь выходить, так как следуя вашему тренду, в результате второго "выхода" можно потерять и эту помойку.
r88w556xl4 17 апреля 2018 | 16:45
один из авторов телеграм-канала «Кинокляча»
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Скопытилась кляча.
serjo1977 17 апреля 2018 | 16:44
naivnyk: Потому, что в Южной Корее - граждане, а в России - охлос.
mbh_vor_n1 17 апреля 2018 | 17:26
Гришка-дурачок. Одно слово.
naivnyk 17 апреля 2018 | 16:36
Какая школа, такие и студенты) От туда, хоть что то порядочное когда нибудь вышло? )))
sir_charlie 17 апреля 2018 | 16:37
Поскольку юноша в маске Собчак,
все его за аниматора принимают
и, держась за карманы, обходят
makasrevich 17 апреля 2018 | 16:42
...кусок мыла с верёвкой ему в руки и в поиски увесистого сука - пускай вздёрнется от печали.
naivnyk 17 апреля 2018 | 16:46
makasrevich: Он хочет синяк от мента получить и 5-10000 евро от ЕСПЧ получить )))
serjo1977 17 апреля 2018 | 16:48
makasrevich: Не будешь возражать, если он от печали тебя вздёрнет? В утешение, что сократилось не только количество мессенджеров на один, но и количество биомусора, радующегося этому.
condor00 17 апреля 2018 | 16:58
Это и есть Настоящий Революционер, индивидуально эволюционирующий сознанием; не манипулирующий и не манипулируемый.
oneoretwo 17 апреля 2018 | 17:13
...сама блокировка по конституции - суть дело персональное и только по решению суда в каждом конкретном случае и вот, к слову: где же этот мерзавец зорькинд ?..
qwerty44444 17 апреля 2018 | 17:14
"Это и есть Настоящий Революционер,"
Непуганый революционер обычный, культивируемый.
Такие "революционеры" и нужны воровской, (да и любой, по сути) власти- вон он там ходит, бери его голыми руками. А потом можно что хочешь делать с ним- потому что он дурак. Или не дурак, а подставная уточка.
А вот сама власть все свои дела делает исподтишка, чтоб не запалили, а если запалили, то пока носом не ткнут- все отрицает. Примеров -масса.