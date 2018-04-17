Сайт Роскомнадзора подвергся DDоS-атаке и не работает уже около получаса
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора. Там напомнили, что накануне были проведены две DDоS-атаки на официальные интернет-ресурсы службы. Атаки были успешно отражены.
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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора. Там напомнили, что накануне были проведены две DDоS-атаки на официальные интернет-ресурсы службы. Атаки были успешно отражены.
Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…
Комментарии55
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max3446 17 апреля 2018 | 17:11
призываю редакцию эха направить в следственные органы данные на тех комментаторов, кто радуется этой атаке, на проверку их сообщений относительно признаков экстремизма!
varangian2011 17 апреля 2018 | 17:26
max3446: Предлагаю компетентным органам цивилизованных стран вычислять и вносить в санкционные списки кремлеботов, и всех поддерживающих антинародный режим.
pavelmistery 17 апреля 2018 | 17:29
Отличная новость! Готово поучаствовать в ддос-атаке на ресурсы РоскомПозор! Опыт имеется ))
yuriyp 17 апреля 2018 | 18:01
max3446: С каких пор радость является экстремизмом?
bigmaikl 17 апреля 2018 | 17:14
И правильно! Кто умеет - вперед!
shalunok 17 апреля 2018 | 17:22
Как же это "Атаки были успешно отражены", если "не работает уже около получаса"?
Прям какие то сводки с сирийского театра военных действий...
evgpekar 17 апреля 2018 | 17:27
а вот если провайдеры начнут блокировать сайт Роскомнадзора, Госдуры и проч. В конце концов, это частные компании.... или они обязаны?
point3d 17 апреля 2018 | 17:29
Деньги на защиту серверов как всегда разворовали ))
ly4_sveta 17 апреля 2018 | 17:32
Давить гадов... интеллектом, умом, разумом,
смекалкой, хитростью, свободой, независимостью.
И их же методами, доставшими уже всех нормальных
людей.
Возмездие - это когда подонков сметают в сортирную
яму поганой метлой.
qwerty44444 17 апреля 2018 | 17:54
Провокацией попахивает- отвлекающий маневр- толи чтото важное уже происходит- толи того гляди произойдет.