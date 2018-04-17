Следователи выясняют обстоятельства убийства предпринимателя Валерия Пшеничного в петербургском СИЗО

Бизнесмен был задержан в середине января по делу о хищении бюджетных средств у Минобороны.

В начале февраля, спустя три недели после ареста, 56-летнего Валерия Пшеничного нашли мертвым в тюремной камере. Причем ФСИН настаивала на версии о самоубийстве, а родные предпринимателя обвиняли охрану в том, что ему не оказали своевременную помощь при инсульте. Однако судебно-медицинская экспертиза, завершившаяся на прошлой неделе выявила другие причины гибели.

Как пишет «Новая газета», эксперты установили, что перед смертью Пшеничного насиловали. Во рту у него обнаружены метки от удара током, нанесенные шнуром электрокипятильника, на теле — колотые и резаные раны, сломан позвоночник. Умер же предприниматель от тупой травмы шеи и асфиксии. Проще говоря, бизнесмена задушили 40-сантиметровым шнурком его же капюшона.

Пшеничного обвиняли в завышении стоимости госконтракта на разработку 3D-модели подводных лодок проекта «Варшавянка» для Министерства обороны.

По данным «Новой газеты» перед гибелью Пшеничный успел передать жене записки, в которых просил «никому ничего не платить».