Следователи выясняют обстоятельства убийства предпринимателя Валерия Пшеничного в петербургском СИЗО
Бизнесмен был задержан в середине января по делу о хищении бюджетных средств у Минобороны.
В начале февраля, спустя три недели после ареста, 56-летнего Валерия Пшеничного нашли мертвым в тюремной камере. Причем ФСИН настаивала на версии о самоубийстве, а родные предпринимателя обвиняли охрану в том, что ему не оказали своевременную помощь при инсульте. Однако судебно-медицинская экспертиза, завершившаяся на прошлой неделе выявила другие причины гибели.
Как пишет «Новая газета», эксперты установили, что перед смертью Пшеничного насиловали. Во рту у него обнаружены метки от удара током, нанесенные шнуром электрокипятильника, на теле — колотые и резаные раны, сломан позвоночник. Умер же предприниматель от тупой травмы шеи и асфиксии. Проще говоря, бизнесмена задушили 40-сантиметровым шнурком его же капюшона.
Пшеничного обвиняли в завышении стоимости госконтракта на разработку 3D-модели подводных лодок проекта «Варшавянка» для Министерства обороны.
По данным «Новой газеты» перед гибелью Пшеничный успел передать жене записки, в которых просил «никому ничего не платить».
Комментарии5
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danko1 17 апреля 2018 | 16:10
У Шойгу очередные дворцы-пагоды появятся?
Концы в воду, стрелочника убили и виновных искать не будут.
democ 17 апреля 2018 | 16:11
... и концы в воду... Камеры конечно же ничего не запечатлели, надзиратели отсутствовали, дверь камеры была на распашку...
serg2010 17 апреля 2018 | 16:11
Судебно-медицинская экспертиза со ссылкой на "Новую газету"... А нельзя сослаться на само заключение (дату, номер, процитировать вывод)? Наверное, нельзя, так "Новая газета" это "заключение" в глаза не видела.
zor 17 апреля 2018 | 16:16
Несчастный случай -неосторожное обращение с 40-а сантиметровым шнурком.
Или самоубийство:вначале пытался покончить собой ударами тока,когда же не получилось,сломал себе позвоночник в нескольких местах.Предварительно,перед суицудом , соблазнил охрану....
И выяснять нечего.
А если серьезно, то даже страшно себе представить, что пришлось вынести этому человеку.
Журналисту который писал о багнерцах,повезло больше.Его просто скинули с пятого этажа.
apels 17 апреля 2018 | 16:20
Убийство с СИЗО уже норма?
И что СК не может выяснить? - очень смешно!!! Там кругом камеры, список всех посетителей, сотрудников не так много.... На выяснение хватит и месяца а вот замотать - потребуются годы!