МВД предлагает освободить граждан Украины и Белоруссии от экзамена по русскому языку
Речь идет о соискателях российского гражданства. Как передает ТАСС, об этом говорили на заседании президентского совета по правам человека.
Представитель МВД Ольга Кириллова также высказалась за возвращение практики выдачи вида на жительство на длительный срок.
Комментарии3
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glotze7 17 апреля 2018 | 16:11
А вот и зря. Язык нужно знать, о теста не убавится. Кста, в Австрии для поступающих в вузы тест по немецкому. Для немцев тоже.
oo0oo 17 апреля 2018 | 16:19
Зачем гражданам Украины ехать за гражданством в Россию? Если они хотят жить в России, пусть строят Россию у себя дома! Ведь Украина - часть России, да, прокладки?)
testmeter 17 апреля 2018 | 16:15
МВД решил не позорить своих граждан. Граждане Украины и Белоруссии экзамен по русскому языку сдают успешнее 86% скрепного российского населения. Русский язык и Россия - это слабо связанные вещи. Угро-монгольские наследники Золотой Орды слямзили русский язык у славян и считают его своим, как и все, что у них есть: земли, пеньку, пушнину, нефть и газ.