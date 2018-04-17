Z Архив новостей новости
5 3 6 251
16:04, 17 апреля 2018

МВД предлагает освободить граждан Украины и Белоруссии от экзамена по русскому языку

Речь идет о соискателях российского гражданства. Как передает ТАСС, об этом говорили на заседании президентского совета по правам человека.
Представитель МВД Ольга Кириллова также высказалась за возвращение практики выдачи вида на жительство на длительный срок.

Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

glotze7 17 апреля 2018 | 16:11

А вот и зря. Язык нужно знать, о теста не убавится. Кста, в Австрии для поступающих в вузы тест по немецкому. Для немцев тоже.

oo0oo 17 апреля 2018 | 16:19

Зачем гражданам Украины ехать за гражданством в Россию? Если они хотят жить в России, пусть строят Россию у себя дома! Ведь Украина - часть России, да, прокладки?)

testmeter 17 апреля 2018 | 16:15

МВД решил не позорить своих граждан. Граждане Украины и Белоруссии экзамен по русскому языку сдают успешнее 86% скрепного российского населения. Русский язык и Россия - это слабо связанные вещи. Угро-монгольские наследники Золотой Орды слямзили русский язык у славян и считают его своим, как и все, что у них есть: земли, пеньку, пушнину, нефть и газ.

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2915280

5 179 6 13062 13.04
#слушать 01:44:55 8читать ;смотреть $скачать 24.0 МБ
Блоги

Посол России в США А.Антонов: «Вся ответственность – на Вашингтоне, Лондоне и Париже» Реализуется заранее запланированный сценарий. Нам опять грозят. Мы предупреждали, что такие действия не останутся без последствий…

5 320 6 23591 14.04
Kсирия, политика, сша, общество, мнения
Новости

Россотрудничество предлагает вернуть на родину студентов, которые обучаются в т.н. «недружественных странах» Молодым людям в  качестве расселения и трудоустройства предлагают Дальний Восток…

5 87 6 8148
Блоги

Кусок эфира

Тигран Кеосаян: Я боюсь атомной войны Меня тревожит эта история, мне кажется, что перейдены рубиконы какие-то…

5 148 6 14241 10:42
Kполитика, конфликты, войны, передачи, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Сначала на сирийском народе испробовали «арабскую весну», сейчас американские умные ракеты За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности. Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу…

5 326 6 31777 14.04
Kсирия, война, сша, общество, политика, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

Иду на выборы Считаю варварской политику мэра Собянина и партии «Единая Россия» в отношении нашей столицы. Хочу изменить эту систему и развернуть город лицом к людям…

5 140 6 13805 11.04
8читать ;смотреть
Kмосква, мэр, политика, выборы, видео, мнения
Блоги

Дональд Трамп о ракетном ударе по Сирии: Может быть, очень скоро или совсем не скоро! Президент США заявил в «Твиттере», что никогда не говорил о сроках нанесения удара…

5 176 6 19330 12.04
Kсирия, сша, рф, конфликты, трамп, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Первым праймериз предложил именно я Илья Яшин имеет на это полное право – но при этом еще два месяца назад публично обещал, что не пойдет на выборы против меня. Я искренне считал, что мы находимся в партнерских отношениях…

5 65 6 7459 11.04
Kполитика, общество, власть, навальный, яшин, мнения
Блоги

Владимир Путин: Россия самым серьёзным образом осуждает нападение на Сирию Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу «Шайрат», в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения…

5 664 6 78215 14.04
Kрф, сирия, события
Новости

Страны G7 потребовали от России срочного ответа на вопросы по инциденту в Солсбери В заявлении министров иностранных дел «Большой семёрки» говорится, что Россия в соответствии с международными обязательствами должна полностью раскрыть программу производства вещества «Новичок»...

5 45 6 5614
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Это настоящий геноцид мусульман США пытаются создать однополярный мир на крови миллионов невинных людей, подчинить себе весь мир. Этого мы не можем позволить…

5 109 6 14321 14.04
Kсша, сирия, политика, мнения
Блоги

Эксперты ОЗХО подтвердили, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом Доклад (англ.)...

5 181 6 24577 12.04
Блоги

ФСБ получила «ключи шифрования» Telegram Шутливое послание, якобы от лица основателя мессенджера, выложил у себя в телеграм-канале адвокат Павел Чиков…

5 131 6 64071 10.04
Kполитика, общество, интернет, юмор, события
Блоги

Законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США…» «Исчерпание исключительного права на товарные знаки… правообладателями которых являются граждане США»...

5 236 6 35017 13.04
Блоги

+ Посол России в Лондоне: У нас есть все основания полагать, что наших граждан похитили Посол России в Лондоне: У нас есть все основания полагать, что наших граждан похитили Александр Яковенко заявил в ходе пресс-конференции, что расследование по делу Скрипалей осуществляется максимально непрозрачным образом…

5 91 6 13826 13.04
Kвеликобритания, скрипаль, политика, рф, конфликты, видео, события
Блоги

Илья Яшин политик

+ Водители ГБУ Автодор объявили голодовку! Водители ГБУ Автодор объявили голодовку! Требую реакции со стороны мэра Собянина, который до сих пор защищал разве что интересы чиновников…

5 38 6 6013 16.04
8читать ;смотреть
Kобщество, собянин, видео, мнения

Популярное за неделю

Новости

Главред сайта «Эхо Москвы» Виталий Рувинский вызван в суд в связи с публикацией одного из постов в блоге Ксении Собчак В нём содержалась ссылка на видеоролик о поездке Собчак в Грозный…

5 51 6 12354
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Российские генералы при упоминании об Асаде стыдливо отводят глаза: «не досмотрели: отвернешься, а он, гаденыш, уже куда-нибудь ядовитые газы пускает». Вот завели гадкого дружка, у которого недержание ядовитых газов…

5 121 6 205890 11.04
#слушать 49:15 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, государство, общество, сетевизор, передачи, видео
Голосование
Кто ваш кандидат в мэры Москвы?
5 70 6 49619 12.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Нам объявлена война. С кем Вы, Владимир Владимирович? У большинства россиян назрел большой вопрос — почему если у нас есть такая мощь, ракеты на ядерной тяге, уникальное оружие, почему нас никто не боится и пинает, как только может?..

5 782 6 265625 11.04
Kполитика, рф, власть, путин, общество, экономика, финансы, события
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Если в Минобороны сидят идиоты» «Если в Минобороны сидят идиоты» Эксперты оценивают вероятность большой войны из-за Сирии…

5 262 6 214617 12.04
8читать ;смотреть
Kсирия, сша, рф, политика, конфликты, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6898497
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3412046

Сегодня в эфире