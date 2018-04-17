Парламент Армении только что избрал премьер-министром республики Сержа Сарксяна – ранее он был президентом страны
За его кандидатуру проголосовали 76 депутатов. 17 были против. Среди них в основном представители оппозиционной партии, которая проводит уличные акции. Полиция сегодня задержала около 80 демонстрантов.
Комментарии6
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glotov 17 апреля 2018 | 16:07
А как же бархатная революция?
pavelmistery 17 апреля 2018 | 16:08
Так как Армения теперь парламентская республика, то премьер-министр становится главным, а президент чисто символическая фигура.
То есть ничего не изменилось, Саргсян остался у руля ))
arye_11 17 апреля 2018 | 16:09
pavelmistery:
Когда некий субъект ломает Конституцию под себя, любимого, и сам себя назначает на различные должности, то армяне хотя бы сделали попытку бунта.
Посмотрим как поведут себя русские через 6 лет, когда Воффка изменит Конституцию, объявит Россию парламентской республикой и самоназначится премьер-министром
maya11 17 апреля 2018 | 16:13
pavelmistery: Хочу добавить-это ничтожество Саргсян.....
yozhovy_kvach 17 апреля 2018 | 16:10
Советская власть твердила о коммунизме, а воспитала банальных баев и паханов.
srk2658lu 17 апреля 2018 | 16:17
Парламент избрал премьер-министра?
Во, демократия!
Расее и не снилась...У на Папа назначает.