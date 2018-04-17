В британском Солсбери приступили к химической очистке мест, связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери

В общей сложности речь идет о девяти объектах, которые в начале марта они посетили. Три из них находятся в центре города.

В правительственном сообщении говорится, что работы по химической очистке должны занять несколько месяцев. В них будут задействованы представители силовых ведомств, в том числе, армии.

Телеканал Скай.Ньюз сегодня сообщил, что вещество, которое использовали при отравлении Скрипалей, было доставлено в жидком виде.

Россия ждет от Организации по запрещению химоружия ответа по поводу обнаруженного в пробах вещества BZ, — об этом сообщил в интервью ВВС глава МИДа России Сергей Лавров.

Москва категорически отрицает причастность к инциденту в Солсбери. Между тем, ОЗХО открыло на своем сайте специальный раздел, посвященный делу Скрипалей. До сих пор такая отдельная рубрика была только по химическому досье Сирии.