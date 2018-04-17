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16:02, 17 апреля 2018

В британском Солсбери приступили к химической очистке мест, связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери

В общей сложности речь идет о девяти объектах, которые в начале марта они посетили. Три из них находятся в центре города.

В правительственном сообщении говорится, что работы по химической очистке должны занять несколько месяцев. В них будут задействованы представители силовых ведомств, в том числе, армии.

Телеканал Скай.Ньюз сегодня сообщил, что вещество, которое использовали при отравлении Скрипалей, было доставлено в жидком виде.

Россия ждет от  Организации по запрещению химоружия ответа по поводу обнаруженного в пробах вещества BZ, — об этом сообщил в интервью ВВС глава МИДа России Сергей Лавров.

Москва категорически отрицает причастность к инциденту в Солсбери. Между тем, ОЗХО открыло на своем сайте специальный раздел, посвященный делу Скрипалей. До сих пор такая отдельная рубрика была только по химическому досье Сирии.

Комментарии

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glotov 17 апреля 2018 | 16:05

Полное заметание следов. После этого - пиши, что хочешь. Можно даже пулитцеровку получить

johnbmw Евгений Большаков 17 апреля 2018 | 16:07

я соврамши конечно ... но BZ упомянут был - объясните бестолковому в связи с чем - сказал министр-лошадь

skripal_live 17 апреля 2018 | 16:10

Объявление в газете «Вечерний Солсбери»: «Сносим дома, пабы, пиццерии. Проводим дегазацию местности. Быстро. Недорого. С гарантией. Обращаться: Москва, Минобороны России…»

haldey 17 апреля 2018 | 16:14

johnbmw: Сергей Викторович - лучший министр иностранных дел мира! И он в отличии от английского клоуна, почему-то называемым министром иностранных дел (недоразумение!), не врет и непроверенными данными не апеллирует...

johnbmw Евгений Большаков 17 апреля 2018 | 16:18

haldey: это вам сосед по савушкина напел??? ПРУФ - ВАС ОБМАНУЛИ :-(((

slesar_ev 17 апреля 2018 | 16:21

Скрипаль - реквизит во время учений -
"...Скрипаль был не просто отравлен недалеко от центра химической и биологической войны в Портон Дауне.
Он был отравлен во время ежегодных учений "Токсичный кинжал" отрабатывающих вопросы борьбы с химическим и биологическим заражением, которые проводились при участии британской морской пехоты в районе Солсбери, где в том числе отрабатывались вопросы помощи лицам, подвергшимся химическому заражению.
Учения проводились на одном из крупнейших военных полигонов британской армии и организовывались при помощи ведущих британских экспертов по химической войне, с отработкой задач по ликвидации химической лаборатории, где разрабатывается нервно-паралитический газ, а ведущую роль в учениях играла "наиболее подготовленная для действий в условиях токсичного заражения" британская военная часть.
После отравления Скрипаля, заключение по отравлению практически моментально вынес тот же центр, который помогает проводить учения по борьбе с химическим заражением на территории Британии и готовит войска для действий против химических лабораторий в других странах.

Такое вот "самое мирное месте в мире", где был отравлен Скрипаль..."
Вот и заключительная фаза учений - уборка территории от мусора. Уберут здания, уже не нужного Скрипаля, остатки BZ, подчистят твиттер и фейсбук от совсем глупых постов. Учения закончены - до следующего года.

diximania1948 17 апреля 2018 | 16:21

glotov: Это не Россия, где за отравление 125 заложников Дубровки спецслужбы получили награды из рук Путина.

mppv 17 апреля 2018 | 16:06

Дак чистить начинать надо с ведомств Терезы Мэй и британского парламента

terens 17 апреля 2018 | 16:09

Заметают следы, английские свиньи. После того как тип вещества определился в Швейцарии совсем не как новичок они что-то подзаткнулись. Но тайное рано или поздно становится явным.

haldey 17 апреля 2018 | 16:10

Британская корона "хайли лайкли" стала синонимом лживой политики! Сливают Британию в утиль! Вам и налет на Сирию боком выйдет! Теперь уж англичанка гадливая не отвертится... Клоунов в цирк!

johnbmw Евгений Большаков 17 апреля 2018 | 16:11

во Ваты пригожин по нагнал ;-))) ... веселитесь портянки ... hffcrfpsdfq

johnbmw Евгений Большаков 17 апреля 2018 | 16:12

... рассказывайте свои (свои???) фантазии ..

skripal_live 17 апреля 2018 | 16:20

johnbmw: А чо ли один за всех эховских дерьмометов воняешь?
Тужся посильней...

naivnyk 17 апреля 2018 | 16:21

johnbmw: По фото, вы же ГЕЙ (это не оскорбление)0))))

naivnyk 17 апреля 2018 | 16:11

Зачищают от чего? ))))

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