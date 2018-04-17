Роскомнадзор по некоторым данным уже заблокировал почти 16 миллионов IP-адресов в борьбе с мессенджером Телеграм

Ведомство начало проверки сообщений о массовом отключении ресурсов при ограничении доступа к мессенджеру. При этом в ведомстве уверяют, что не блокируют добросовестные сайты.

Число заблокированных IP-адресов за последние часы резко выросло. С 4х до почти 16ти миллионов, об этом свидетельствует сайт 2018.schors.spb.ru, его авторы отслеживают пополнение «черного списка» Роскомнадзора, сообщает Медуза. Однако регулятор уверяет, что работе добросовестных интернет-ресурсов не препятствует. И называет недостоверной информацию о блокировке ряда сайтов.

До этого пользователи соцсети одноклассники, а также мессенджера Viber жаловались на сбой. Кроме того возникли проблемы у сервисов Microsoft и ряда других сайтов. «Сейчас блокируется 18 подсетей на ресурсах Amazon и Google, которые использует Телеграм, заявил Интерфаксу глава Роскомнадзора. Жаров также сказал, что по требованию генпрокуратуры они блокируют vpn-сервисы, которые обеспечивают доступ к террористическим и экстремистским аккаунтам в Телеграме.

На этом фоне сайт ведомства, который объявил настоящую войну сервису, сегодня сам работал с перебоями. Ведомство сообщило о двух d-dos атаках на свои официальные сетевые ресурсы. Атаки успешно отражены, рапортуют подчинённые Жарова. И сейчас сервисы работают в штатном режиме. Роскомнадзор продолжает ссылаться на решение Таганского суда, согласно которому Телеграм должен быть заблокирован в России. Впрочем, это сделать не удаётся. И мессенджер не только до сих пор работает, но и число подписчиков телеграма возрастает.

Роскомнадзор также утверждает, что по данным на 3 часа дня ресурсы Одноклассники, Microsoft, Viber и другие работают в штатном режиме.