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16:00, 17 апреля 2018

Роскомнадзор по некоторым данным уже заблокировал почти 16 миллионов IP-адресов в борьбе с мессенджером Телеграм

Ведомство начало проверки сообщений о массовом отключении ресурсов при ограничении доступа к мессенджеру. При этом в ведомстве уверяют, что не блокируют добросовестные сайты.

Число заблокированных IP-адресов за последние часы резко выросло. С 4х до почти 16ти миллионов, об этом свидетельствует сайт 2018.schors.spb.ru, его авторы отслеживают пополнение «черного списка» Роскомнадзора, сообщает Медуза. Однако регулятор уверяет, что работе добросовестных интернет-ресурсов не препятствует. И называет недостоверной информацию о блокировке ряда сайтов.

До этого пользователи соцсети одноклассники, а также мессенджера Viber жаловались на сбой. Кроме того возникли проблемы у сервисов Microsoft и ряда других сайтов. «Сейчас блокируется 18 подсетей на ресурсах Amazon и Google, которые использует Телеграм, заявил Интерфаксу глава Роскомнадзора. Жаров также сказал, что по требованию генпрокуратуры они блокируют vpn-сервисы, которые обеспечивают доступ к террористическим и экстремистским аккаунтам в Телеграме.

На этом фоне сайт ведомства, который объявил настоящую войну сервису, сегодня сам работал с перебоями. Ведомство сообщило о двух d-dos атаках на свои официальные сетевые ресурсы. Атаки успешно отражены, рапортуют подчинённые Жарова. И сейчас сервисы работают в штатном режиме. Роскомнадзор продолжает ссылаться на решение Таганского суда, согласно которому Телеграм должен быть заблокирован в России. Впрочем, это сделать не удаётся. И мессенджер не только до сих пор работает, но и число подписчиков телеграма возрастает.

Роскомнадзор также утверждает, что по данным на 3 часа дня ресурсы Одноклассники, Microsoft, Viber и другие работают в штатном режиме.

Комментарии

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johnbmw Евгений Большаков 17 апреля 2018 | 16:03

... и это не Предел(с)ампилонский ... заблокируем ВСЁ

tom_tom 17 апреля 2018 | 16:08

1. Пишут, Сбербанк упал. Русскме, за глупость надо платить.
2. О, я знал! Это должно было произойти! :) Роскомнадзор заблокировал сам себя! Гггг....

kindman_a 17 апреля 2018 | 16:11

"....заблокировал почти 16 миллионов IP-адресов..."
===================================================

Пилять, вы Интернет проведите по российским деревням и поселкам, цифровое телевидение бесплатное, а не с этим муутохайтесь, как последние судаки !!!

tanyaya 17 апреля 2018 | 16:14

РосКомПозор

r88w556xl4 17 апреля 2018 | 16:16

kindman_a: вы Интернет проведите по российским деревням и поселкам
==================
Где в мире ты видел проводной интернет "по деревням и посёлкам"? Тем более в такой стране с огромными расстояниями между населёнными пунктами, как Россия. Съезди в США, будешь "приятно" удивлён отвратительным по качеству интернету в провинциях при заоблачных ценах на него.

цифровое телевидение бесплатное
==================
Коммунизма захотел, мечтатель? Видно, что ты родом из СССР, именно тогда всем давали всё бесплатное. Очнись, капитализм на дворе, никто тебе ничего не должен, да ещё бесплатно.

semia 17 апреля 2018 | 16:18

Похоже только Телеграм и останется работать в России.

mavreh 17 апреля 2018 | 16:18

tom_tom: 1. "Пишут, Сбербанк упал. Русскме, за глупость надо платить."
стоит сбербанк. На заборе тоже много чего пишут. Всему веришь?

andreyvitalevich 17 апреля 2018 | 16:08

Правильно! В РФ не должно быть интернета, зачем он, интернет, если есть скрепы?

evgolius7 17 апреля 2018 | 16:12

andreyvitalevich:
Война началась...
В стране нет больше проблем...
Ах...пуительное время...козлы в огороде .

tom_tom 17 апреля 2018 | 16:17

— Изя, а почему американцы ничего не блокируют в интернете?
— Потому, Сёма, что для смены президента там не нужен интернет, для этого есть выборы.

melnikov_ivan_85 17 апреля 2018 | 16:05

Придурки.

pavelmistery 17 апреля 2018 | 16:06

Совсем крыша у них поехала что-ли?

metlag 17 апреля 2018 | 16:11

pavelmistery: Они такие от рождения..
Идиоты просто, они не понимают во что ввязались.
У них ресурсов не хватит все блокировать.

r88w556xl4 17 апреля 2018 | 16:20

metlag: На упырей, поддерживающих террористов и обеспечивающих их зашифрованными каналами связи, ресурсов хватит, не переживай. Как хватит и у Великобритании, которая тоже собирается заняться подобными ограничениями.

mikhail_spb_ 17 апреля 2018 | 16:07


Чтобы удержать власть, крележулики скоро и электричество вырубят.
Сидите при лучине и учите цитаты нацлидера наизусть.

irdo 17 апреля 2018 | 16:21

mikhail_spb_:
Чтобы удержать власть, крележулики скоро и электричество вырубят.
Сидите при лучине и учите цитаты нацлидера наизусть.
===============
"Немолодой либерал Надеждин, выступая на гостелеканале, пожаловался собравшимся на здоровье, которого не поправить без иностранных лекарств, а молодой Толстой возьми и скажи: выплевывайте, дескать, заграничную дрянь и жуйте кору дуба, запивая отваром боярышника
. Причем в прямом эфире. Шутка прогремела на всю Россию, и в ней, в этой хохме, внезапно раскрылись бездны.
Его сиятельство депутат-единоросс знатно поглумился не столько над либералами, которых не жалко, сколько над целой страной, в которой живут десятки миллионов стариков и людей пожилых, и в неосторожных его речах отразились их судьбы.
Народу в лицо расхохотался Толстой"

И.Мильштейн

glotze7 17 апреля 2018 | 16:08

Чет мне говорит, что клиент телеграма тупо пытается идти на 80й порт случайно выбранных айпишек. РКН с умным видом адреса собирает и блокирует. Молодцы, чо.

fantom10 17 апреля 2018 | 16:09

Сейчас открывается лишь главная страница Роскомпозора. Когда пробуешь перейти в любой подраздел - висяк ))

vlabumur 17 апреля 2018 | 16:09

Этих бы людей,да в мирных целях.

glotze7 17 апреля 2018 | 16:14

vlabumur: ... не было б в мире крепче гвоздей!

(комментарий скрыт)

dennik 17 апреля 2018 | 16:09

Роскомнадзор решил поссать против ветра! Ну-ну :-)))

johnbmw Евгений Большаков 17 апреля 2018 | 16:14

dennik: не только Решил, но уже в полный рост РЕАЛИЗУЕТ задуманное! УДАЧИ ему!!! ;-)))

sim202_ 17 апреля 2018 | 16:10

Унтер-офицерская вдова трудится...

kaplan911 17 апреля 2018 | 16:13

\\ Telegram совершенно внезапно оказался для властей России неприступным корабликом свободы слова. Самим фактом своего существования Telegram разрушил и сделал бессмысленным почувствовавшую себя всесильной и всевластной российскую государственную цензуру. Политические каналы в Telegram стали проявлением свободы слова и свободы массовой информации.

Уничтожив за 18 лет практически всю независимую прессу, Российское государство отвыкло от того, что кто-то где-то может называть вещи своими именами, без цензуры и без купюр. Что где-то для сотен тысяч читателей в свободном доступе может публиковаться детальная доказательная информация о преступлениях высших должностных лиц, тотальной коррупции, по сути – мафиозном устройстве всей российской власти, сверху донизу. И не просто публиковаться, а сопровождаться при этом публичными политически оценками самого жесткого рода. Вора в политических каналах Telegram называют вором. Убийцу – убийцей. Подонка – подонком.

ут и настал момент истины: решение российского, прости, господи, суда о блокировке Telegram практически невыполнимо.

Российское государство с дубиной оскалившегося питекантропа в руках пошло на бой с технологически безупречной и поэтому всесильной сетью. Выиграть этот бой оно не сможет никогда. Поэтому на глазах всего мира всесильный Роскомнадзор в зале Таганского суда превратился в Роскомпозор. \\

Ржуууунимааагууууу......

suntsev 17 апреля 2018 | 16:14

Скоро останется незаблокированным только один телеграмм!

vasya_von_smetankin 17 апреля 2018 | 16:14

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ!
Галактика "Млечный Путь" заблокирована Роскомнадзором!
Следующая на очереди - Андромеда.
Срочно переносите свои IP-адреса в адресное поле Альфа-Центавры!

naivnyk 17 апреля 2018 | 16:14

Дэбилы, у кого то не работает? ))))

ac_dc 17 апреля 2018 | 16:15

Наблокировать 16: миллионов адресов ВЫБОРОЧНО (???!!! )
Это как?

amrigo 17 апреля 2018 | 16:18

Телеграм не заблокирован, VPN включайте и свободно всё работает, а Роскомнадзор вредительская организация, её нужно запрещать как особо опасную и приравнивать Роскомнадзор к террористическим организациям.﻿

(комментарий скрыт)

platonnekafrin 17 апреля 2018 | 16:18

"Еще сиксилион ведер и ключик у нас в кармане" (Дуремар)

holic 17 апреля 2018 | 16:19

Не, ну чьо... 16 лимонов блоканули, еще мильярда четыре и "ключик у них в кармане"(с)

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