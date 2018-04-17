Президент Словакии принял отставку главы МВД в связи с убийством журналиста Яна Куциака

В минувшие выходные в Братиславе состоялся массовый митинг, участники которого требовали освободить от должностей представителей силовых ведомств, ответственных за расследование.

Напомним, — убитый журналист писал о коррупции во властных структурах. Репортер был убит в конце февраля. Преступление привело к политическому и правительственному кризису в Словакии.