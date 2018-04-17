Президент Словакии принял отставку главы МВД в связи с убийством журналиста Яна Куциака
В минувшие выходные в Братиславе состоялся массовый митинг, участники которого требовали освободить от должностей представителей силовых ведомств, ответственных за расследование.
Напомним, — убитый журналист писал о коррупции во властных структурах. Репортер был убит в конце февраля. Преступление привело к политическому и правительственному кризису в Словакии.
Комментарии7
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gregor 17 апреля 2018 | 15:36
Президент Словакии принял отставку главы МВД в связи с убийством журналиста Яна Куциака
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В России бы пригласили в Кремль .... награду получать и повышение по службе .
alehan22274 17 апреля 2018 | 15:50
приятно, что словаки ведут себя не как холопы, а как свободные люди с достоинством. А ведь тоже были в говно-варшавском пакте. Все таки 40 лет социализма и 70 лет советского гулага - это большая разница. Иначе почему русские до сих пор ходят стадом?:((
danko1 17 апреля 2018 | 15:56
alehan22274: А у нас силовые структуры сами убивают и сами расследуют, да еще хвастают этим, как Бастрыкин.
Рабы молчат, их хата с краю.
evgolius7 17 апреля 2018 | 16:01
В нормальный странах так и поступают...
У нас.... орденами награждают...
pulalala 17 апреля 2018 | 16:05
alehan22274:
Почему?
А потому, что в русских до сих пор булькает кровь чингизханов...
Стада....стада.....!
virgenu 17 апреля 2018 | 15:54
В России за такое дело пришлось бы уйти в отставку Путину. Покушение на святое-коррупцию и взяточничество-дело недопустимое!
koltak76_ 17 апреля 2018 | 15:56
После убийства Немцова наш Окурок наградил Хероя-Академика медалькой в Кремле.
Вот и вся разница. Кто не понял, тот русофоб.